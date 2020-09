Zkracuje se otevírací doba restaurací, zpřísňují pravidla pro akce

Praha - Restaurace a bary v Česku musejí ode dneška zavírat nejpozději ve 22:00, dosud mohly mít otevřeno do půlnoci. Opatření ministerstva zdravotnictví zavedené proti šíření nového koronaviru má platit zatím dva týdny. Možnost otevřít od 06:00 se nezměnila. Další nové opatření omezuje ode dneška také na dva týdny počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Venkovní akce na stání se mohou konat pouze do účasti 50 lidí.

Zpřísnění pravidel v úterý ohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), ve středu ministerstvo aktualizovaná opatření zveřejnilo. Úřad reaguje na rostoucí počty nakažených koronavirem v Česku. Aktuálně jich je zhruba 27.000, což je víc než dosud vyléčených z nemoci covid-19. Zkušenosti ze zahraničí i z Česka podle ministerstva ukázaly, že bary často byly ohnisky pro šíření nákazy.

Restaurace a bary mohou podle Prymuly po 22:00 prodávat přes okénko. Zákazníci by ale měli dodržovat dvoumetrové rozestupy, což ale neplatí pro rodinné příslušníky, uvedl ministr.

Nadále platí, že v provozovně stravování může být jen tolik lidí, kolik má míst k sezení. Mezi zákazníky musí být odstup nejméně 1,5 metru, pokud nesedí u jednoho stolu. Dvoumetrové rozestupy musí dodržovat i v případě objednávky či konzumace jídla s sebou. Výjimku mají členové jedné domácnosti.

Vnitřní akce na stání se nadále nesmějí konat pro více než deset lidí. Výjimku z pravidel pro hromadné akce mají schůze ústavních orgánů, soudy, výstavy nebo trhy a veletrhy.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než do té doby daných přibližně 5000. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do pražského Edenu s kapacitou 20.000 míst tak mohlo dorazit až 10.500 fanoušků. Nový dvoutisícový limit ministerstvo zavedlo s poukazem na to, že lidé se do blízkého kontaktu dostávají po ukončení zápasu kolem stadionu. U ostatních venkovních akcí, kde nejsou možné sektory, platí nadále limit 1000 účastníků.

U vnitřních akcí může být v jednom sektoru 500 sedících lidí, ve více sektorech dohromady 1000 návštěvníků. Opatření podle Prymuly nebude mít velký vliv na divadla, s kapacitou nad 1000 lidí jich v Česku moc není. Velké dopady naopak ministr čeká třeba na větší festivaly, kompenzace pro pořadatele by se podle něj měly řešit.