Zkrácenou alpskou etapu na Giru vyhrál Kolumbijec Rubio, dál vede Thomas

Crans Montana (Švýcarsko) - Kolumbijský cyklista Einer Rubio vyhrál 13. etapu Gira d'Italia, která byla kvůli dešti výrazně zkrácena na 74,6 km. Ve vrchařském dojezdu do cíle ve švýcarském lyžařském středisku Crans Montana porazil v souboji tria uprchlíků Francouze Thibauta Pinota a Jeffersona Alexandera Cepedu z Ekvádoru a připsal si premiérový úspěch na Grand Tour. Celkově dál vede Brit Geraint Thomas.

Lídr Ineosu dojel společně se svými hlavními rivaly v boji o růžový trikot. V průběžném pořadí má stále těsný dvousekundový náskok před slovinským jezdcem Primožem Rogličem. Třetí Portugalec Joao Almeida dál ztrácí 22 sekund.

"Zůstali jsme v klidu, když malá skupinka na prvním stoupání vyrazila (do úniku). Kontrolovali jsme to a Ben Swift s Pavlem Sivakovem udávali tempo. Tým jel skvěle," pochválil Thomas stájové kolegy. "Při tom, jak se to na konci vyvíjelo, bylo docela těžké útočit. Ale Primož mě asi rád nechá ještě pár dní v růžovém. Čekám, že se ukáže příští týden," dodal.

Pořadatelé se rozhodli trať první alpské etapy zkrátit a naplánovat tak, aby se kvůli špatnému počasí vyhnuli především přejezdu přes Velký Svatobernardský průsmyk. Peloton navíc po chladných a deštivých podmínkách posledních dnů trápí zdravotní problémy. I kvůli koronaviru už ze závodu odstoupilo 41 jezdců včetně hvězd jako Remco Evenepoel, Filippo Ganna a Mads Pedersen či českých cyklistů Jana Hirta a Josefa Černého.

Do závěrečného třináctikilometrového stoupání s průměrným sklonem 7,2 procenta se vydala jako první pětičlenná skupinka uprchlíků, kteří vyrazili do úniku už v úvodu etapy. Na vrcholu už zbyli v boji o etapové prvenství jen tři a v protivětru zvládl nejlépe spurt pětadvacetiletý Rubio, který vybojoval pro stáj Movistar první výhru na letošním Giru.

"Bude mi asi chvíli trvat, než mi dojde, že jsem opravdu vyhrál etapu Gira d'Italia. Nevěřím, že se mi to povedlo," uvedl v cíli Rubio, jenž měl v závěru více sil než Pinot s Cepedou, kteří v posledním kopci opakovaně nastupovali a útočili. "V tom špatném počasí to bylo těžké. Ale bojovali jsme. Věděl jsem, že je Pinot hodně silný, stejně tak Cepeda. Musel jsem se s nimi udržet a zvládnout to dobře takticky," dodal.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 13. etapa (Le Chable - Crans Montana, 74,6 km):

1. Rubio (Kol./Movistar) 2:16:21, 2. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -6, 3. Cepeda (Ekv./EF Education-EasyPost) -12, 4. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -1:01, 5. Paret-Peintre (Fr./AG2R-Citroën), 6. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) oba -1:29, ...100. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -20:56.

Průběžné pořadí: 1. Thomas (Brit./Ineos-Grenadiers) 51:20:01, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2, 3. Almeida (Portug./SAE Emirates) -22, 4. Leknessund (Nor./DSM) -42, 5. Caruso (It./Bahrajn-Victorious) -1:28, 6. Kämna (Něm/Bora-hansgrohe) -1:52, ...82. K. Vacek -1:55:21.