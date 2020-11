Zkrácení délky oddlužení by Sněmovna měla schvalovat příští týden

Praha - Zkrácení délky oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky, které chce ve zrychleném režimu prosadit vláda, by Sněmovna měla schvalovat příští týden. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) dnes s ohledem na stav legislativní nouze rozhodl o tom, že sněmovní-ústavně právní výbor má návrh projednat do úterý 10. listopadu.

Změna by podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) mohla pomoci i lidem, kteří se dostali do dluhů v důsledku epidemie koronaviru. "Hlavním cílem je rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů," řekla ministryně po pondělním projednání návrhu vládou.

Tříletý režim namísto pětiletého by se podle vládní předlohy novely měl týkat insolvenčních řízení, která budou zahájena po 1. červenci příštího roku. Do té doby má Česko zapracovat do svého právního řádu příslušnou evropskou směrnici, která se oddlužení týká.

Zkrácení délky doby oddlužení by se v návaznosti na unijní právo nově týkalo jak podnikatelů a živnostníků, tak spotřebitelů. Diskriminace na základě typu výdělečné činnosti či původu dluhů je v dnešní době již překonaná, když historický vývoj právní úpravy ukázal, že odlišování nemá své opodstatnění, zdůvodnilo úpravu ministerstvo spravedlnosti. Osvobození od placení dluhů zároveň není podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů.

V Česku zatím platí od letošního dubna pětileté oddlužení pro všechny bez ohledu na to, jak se zadlužili. Zkrácené tříleté oddlužení je vyhrazeno vybraným kategoriím zranitelných osob, kterými jsou například starobní důchodci. V případě schválení novely podle ministerstva neutrpí práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení, uvedlo ministerstvo. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.