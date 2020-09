Zkoušky dnes prověří novou Trojskou lávku

Praha - Novou lávku propojující Troju s Císařským ostrovem dnes čekají zatěžovací zkoušky, které prověří její konstrukci. Stavba, která by podle dřívějších informací měla být uvedena do provozu do konce října a vyjde na 128 milionů korun, nahradila původní lávku, která se zřítila v prosinci 2017. Zraněni při tom byli čtyři lidé.

Stavba lávky začala loni v listopadu. Letos v dubnu stavebníci dokončili založení lávky a všech pět pilířů a mostovku začali osazovat na začátku června. Proti původní zřícené konstrukci je ta nová širší i vyšší. Lávka je 256 metrů dlouhá a čtyři metry široká, takže umožní nejen pohyb pěších, ale i bruslařů a cyklistů. V případě nutnosti po ní projede i záchranka.

Minulý týden začal soud řešit obžalobu proti projektantovi Jiřímu Stráskému a bývalému šéfovi oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Antonínu Semeckém kvůli zřícení původní lávky. Oba pochybení odmítli. Čtyři zraněné město odškodnilo.