Zlín - České fotbalisty nezklamala jen prohra s Ukrajinou 1:2 po gólu v závěru, ale také herní projev, kterým se v úvodním utkání Ligy národů tým prezentoval zejména v první půli, kdy ho soupeř jasně přehrával. Stoper Tomáš Kalas ale věří, že na to mužstvo zareaguje a v pondělní přípravě v Rusku předvede lepší výkon. S Ukrajinou jsme hráli prostě strašně, pomalu nám ujíždí vlak, doplnil obránce Pavel Kadeřábek.

"Neměli jsme z toho dobrý pocit, zvláště v první půlce. Zklamaní jsme byli z výsledku i z herního projevu prvních 50 minut," řekl Kalas na dnešním setkání s novináři. "Druhou půlku to už bylo lepší, dostali jsme se zpět do zápasu, měli jsme své šance, ale nakonec to skončilo úplně jinak, než jsme chtěli," litoval inkasovaného gólu v závěru.

Po utkání se prý neusínalo snadno. "Byla to dlouhá noc. Rozebírali jsme s klukama, co se nepovedlo. Dnes večer si to probereme i s trenéry a uvidíme, kde byly chyby," uvedl.

Bez rozboru u videa si sám není jistý, zda problémy v první půli byly způsobené špatnou hrou českého týmu v systému 3-5-2, anebo naopak tím, že soupeř na to byl dobře připravený a využil toho, že Češi nejsou na tento systém tak zvyklí.

"Času na sehrání moc nebylo. Některé týmy to pilují měsíce, my na to měli dva dny. Ale poradit jsme si s tím měli lépe," řekl Kalas. "Já v klubu nikdy na tři obránce nehrál. Jen v reprezentaci. A trochu jsme to trénovali v přípravě v Chelsea za Antonia Conteho. Pokyny jsou podobné, ale pozičně je to jinak," dodal.

Věří ale, že český tým na nepovedený výkon zareaguje podobně jako v červnu po debaklu 1:4 s Austrálií, když následně porazil Nigérii 1:0. "Samozřejmě nás to mrzí. V pondělí je ale další zápas, kdy to můžeme jakž takž napravit. V podobné situaci jsme byli v červnu a tam se to povedlo. Snad tomu tak bude i nyní," dodal stoper anglického Bristolu.

Nic nevzdává ani v Lize národů, i když úvodní prohra ve tříčlenné skupině situaci hodně zkomplikovala. "Skupina je to vyrovnaná a ještě máme před sebou tři zápasy. Samozřejmě pokud budeme v každém utkání jen honit míč, tak to nepůjde, ale nemyslím si, že to se znovu nastane," věří ve zlepšení.

Hráli jsme prostě strašně, pomalu nám ujíždí vlak, řekl Kadeřábek

Obránce Pavla Kadeřábka štvala čtvrteční porážka české fotbalové reprezentace 1:2 v úvodním utkání Ligy národů s Ukrajinou, ještě víc ho ale zklamal nepovedený výkon národního týmu, který označil za katastrofální. Reprezentanti podle něj musejí v dalších zápasech téměř ve všem přidat, jinak je čekají další prohry.

"Je to pro nás velké zklamání, že to nevyšlo výsledkově ani herně. Za poslední dobu už jsme na to tak nějak zvyklí, že furt něco doháníme. Je strašně těžké k tomu něco říkat. Všichni to viděli, že jsme prostě hráli strašně. Řeknu to na rovinu. Bylo to špatné," řekl Kadeřábek novinářům.

"Nebudeme se tu chlácholit něčím, že ta druhá půle byla o něco lepší. Sice jo, ale stejně byla hrozná. Budeme se z toho muset oklepat. Samozřejmě je to těžké, když člověk hraje špatně a ještě to nezvládne výsledkově. Kdybychom to aspoň nějak zvládli výsledkově, tak se špatný výkon trochu zacelí," dodal obránce německého Hoffenheimu.

Reprezentanti vedli od čtvrté minuty po gólu Patrika Schicka, ale Ukrajina v nastavení obou poločasů skórovala a stav otočila. "Dobrý vstup jsme měli jen tím, že jsme dali gól, jinak jsme běhali furt bez balonu. To nás pak všechny otráví. Nebyli jsme vůbec nikde, Ukrajinci byli všude první. Když člověk běhá bez balonu, je to logicky frustrující. A když se po 10 minutách dostane k balonu, je těžké s tím něco udělat," uvedl Kadeřábek.

Reprezentantům vůbec nesedlo rozestavení 3-5-2 a kouč Karel Jarolím v poločase přešel na čtyři obránce. "Těžko říct, jestli ten systém byl riskantní, v pár zápasech na reprezentaci jsme to už hráli. Někdy to prostě vyjde, někdy ne. Tentokrát to prostě nevyšlo. Ten systém, ať už je jakýkoliv, se musí pořádně natrénovat. Abychom věděli pořádně, kde běhat," podotkl Kadeřábek.

Reprezentace v poslední době zažívá ústup. "Všichni vidíme, že nám tak nějak pomalu ujíždí vlak. Čím to je? Nemyslím si, že máme špatný tým, je celkem fajn poskládaný. Nezvládáme to ale výsledkově. Pro mě by ani ty výsledky nehrály tolik roli, pro mě bylo spíš hrozným zklamáním to, jak jsme se předvedli na hřišti. To byla katastrofa," uvedl pravý obránce.

Češi si hned na úvod tříčlenné skupiny B1 Ligy národů zkomplikovali boj o prvenství a postup do elitní Ligy A. Naopak jim může hrozit sestup do Ligy C. "To si zatím nepřipouštíme. Liga národů je postavená na tom, že k sobě hodili týmy, které by měly být výkonnostně vyrovnané. Po jednom zápase nic nevzdáváme. Byl to samozřejmě domácí zápas, který bychom měli vyhrát. Ještě těžší to bude na Ukrajině. Zvládnout se to dá, ale musíme hrát úplně jinak než včera. Jestli budeme hrát jako včera, prohrajeme všechny zápasy," řekl Kadeřábek.

Ještě před říjnovým pokračováním Ligy národů zápasem na Slovensku čeká reprezentanty pondělní přípravný duel v Rusku. "Snažíme se jet dál, kdybychom se v tom babrali, nikdy se z toho nedostanete. Zkusíme další zápas vyhrát a předvést o milion procent lepší výkon. Každý zápas je šance odčinit to, co se vám nepovedlo v předchozím," dodal.