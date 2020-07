Zkameněliny z ČR podle vědců mění pohled na počátek vývoje zubů

Ilustrační foto - Po měsíční provozní přestávce 1. března 2019 opět otevřelo své brány Národní muzeum v Praze a poprvé byl návštěvníkům umožněn i vstup do kupole budovy.

Praha - Mezinárodní tým, jehož součástí jsou i čeští vědci, objevil zuby u zkamenělin vývojově nejstarších čelistnatých obratlovců (Acanthothoraci) ze sbírky Národního muzea v Praze. Dosud se předpokládalo, že se u čelistnatců vyvinuly mnohem později. Popsané zuby jsou navíc překvapivě podobné zubům moderních ryb a suchozemských obratlovců. Článek o objevu, který umožnily až moderní technologie, publikoval prestižní vědecký časopis Science. ČTK o něm informovala jedna z vedoucích týmu Valérie Vaškaninová, zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národního muzea.

Čelistnatci se dělí do dvou linií. První jsou paryby, například žraloci a rejnoci, a ryby, jejichž potomci jsou i suchozemští obratlovci. Paleontologové znají také vymřelou prvohorní umělou skupinu takzvaných pancířnatých. Za evolučně nejstarší, a tudíž i výchozí stav, byly dlouho považovány čelistní zuby právě u jedné podskupiny pancířnatých. Ty však vypadaly tak odlišně, že pro vědce bylo obtížné vysvětlit, jak se mohly vyvinout k zubům nynějších obratlovců. Podle Vaškaninové se vědělo, jak by chrup společného předka měl vypadat, dlouho ho však nikdo nepoznal.

"Podívali jsme se na úplně nejstarší čelistnaté obratlovce. Nejprimitivnější. A objevili tam zuby, které přesně odpovídali tomu, co vědci očekávali u společného předka. Místo, kde se to začalo rozdělovat na velké skupiny, jsme po evolučním stromě posunuli směrem dolů," popsala ČTK vědkyně z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. "Tam nikdo nečekal, že nějaké zuby budou a už vůbec ne, že budou vypadat takto 'moderně'," podotkla Vaškaninová. Je tak podle ní zřejmé, že ohledně zubů tato linie vede přes ryby k suchozemským obratlovcům, tedy i k člověku. Paryby či pancířnaté označila za specializované, odštěpené linie. Zkoumané exempláře jsou podle Národního muzea staré 409 milionů let.

Fosiliím z Národního muzea se Vaškaninová začala věnovat před lety, při přípravě bakalářské práce. Vědec Boris Ekrt v muzeu tehdy kompletoval soubor zkamenělin. Vaškaninová měla popsat některé přírůstky ze soukromých sbírek. Dostupné metody tehdy neumožnily podrobně zkoumat jejich nitro.

Vědkyně se však později seznámila s výzkumníky z univerzity ve švédské Uppsale, kteří začali s novou metodou výzkumu na synchrotronovém tomografu ve francouzském Grenoblu. Ten umožňuje vytvářet 3D modely skrytých struktur. Vznikl tak mezinárodní tým, který se zaměřil i na fosilie z Česka.

Vaškaninová uvedla, že ačkoliv není jednoduché se na synchrotron dostat, podařilo se jim to dvakrát. Pro současný článek vědci využili malé množství zkoumaného materiálu, na synchrotronu získali další množství dat, které nyní dále analyzují.

Článek o zubech se týká pěti fosilií, většina pochází z Česka. Jedna byla před 150 lety nalezena ve světlém prvohorním vápenci v lomech na jižním úpatí vrchu Zlatý kůň u Koněprus. Další před stoletím objevili v tmavých vápencích v lomech v Černé rokli u Kosoře. Národní muzeum má největší kolekcí této skupiny starobylých akantotoracidních obratlovců na světě.