Životnost opravené D1 je 30 let, zkolaudována má být v příštím roce

Jihlava - Záruka na opravenou dálnici D1 je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) deset let, její životnost je 30 let. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl na dnešním oficiálním otevření posledního zrekonstruovaného úseku mezi Velkým Beranovem a Měřínem uvedl, že všechny opravné úseky by měly být zkolaudovány v příštím roce. Babiš míní, že se D1 stala symbolem nehod, výluk a měla špatnou "image".

Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což je proti původním předpokladům asi o dvě miliardy méně. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři roky, termín byl dvakrát odsouván. O rekonstrukci bylo rozhodnuto v roce 2011, stavba začala o dva roky později a původně měla skončit v roce 2018. "Nebýt aktivistů, mohla být hotová už před rokem a půl," řekl Babiš.

Silničáři opravili 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna v obou směrech včetně 95 mostů. Dálnice byla rozšířena o 0,75 metru na každé straně. Většina prací se dělala za provozu. "Za těch osm let tady projelo 128 milionů aut," řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Na dálnici byla doplněna telematická zařízení a v celé délce byl položen optický kabel. Zbouráno a nově postaveno bylo 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šest pruhů. Podél dálnice stavaři vyměnili ploty a svodidla a modernizovali systém tísňového volání. V okolí dálnice přibyla protihluková opatření a vznikly čtyři ekodukty pro migraci zvěře.

V současné době se ještě dokončují práce na třech úsecích, týkají se například vegetace. Hotové by měly být do konce letošního roku. "Případně některé záležitosti, jako je odvoz stavebního materiálu, budou probíhat ještě na jaře 2022," dodal Mátl. Podle něj by to nemělo mít žádný dopad na provoz.

ŘSD se podle Mátla bude podílet na opravách silnic poblíž dálnice, které byly poškozené navážením stavebního materiálu nebo které sloužily jako objízdné trasy, například při bourání dálničních nadjezdů. Opravovat by se měly příští rok. ŘSD o tom ještě bude jednat s krajskými silničáři a samosprávami. Možné náklady Mátl odhadl i na několik stovek milionů korun.

ŘSD na rekonstrukci D1 vypsalo 21 zakázek, kvůli třem z nich nyní vede soudní spory. Největší problémy vznikly na úseku 12 u Humpolce. ŘSD na konci roku 2018 odstoupilo od smlouvy s původními zhotoviteli oprav 14kilometrového úseku, se stavebním sdružením v čele s firmou Geosan. Podle úřadu stavební firmy neplnily pokyny a stavba nabrala výrazné zpoždění. ŘSD vypsalo na opravy úseku následně soutěž, rekonstrukci pak dokončila Skanska.

Práce se na část D1 brzy vrátí. Příští rok začne rozšiřování na šest pruhů okolo Brna od 182. kilometru po 210. kilometr, kde se odpojuje silnice E50 na Slovensko. Práce potrvají několik let. První rozšiřovaný úsek bude mezi 194. a 196. kilometrem. Důvodem je velký provoz na této části dálnice. Připravuje se ještě také oprava mostu Šmejkalka přes Hrusický potok u Senohrab u Prahy. Práce by tam měly začít v roce 2022 nebo 2023 a omezení se bude týkat úseku o délce asi jednoho kilometru. Stavba tam podle Mátla potrvá dvě až tři stavební sezony.

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí, v některých úsecích i nejvytíženější a nejnebezpečnější a v posledních letech také vinou častých oprav a mnohaleté modernizace nejpomalejší.

Sdružení dopravců Česmad Bohemia již kritizovalo, že oprava dálnice nezlepšila stav ohledně parkovacích míst pro kamiony. Podle sdružení chybí na tuzemských dálnicích přes 2000 parkovacích míst pro kamiony.

"Já jsem přesvědčen, že do těch pěti let tento deficit zvládneme vymazat," řekl Mátl. Síť odpočívek na D1 je podle něj poměrně hustá, ale nemají dostatečnou kapacitu. Problém se podle něj netýká jen této dálnice. Kromě rekonstrukcí odpočívek by ho mohli pomoci řešit soukromí investoři vytvářením takzvaných truck parků.