Praha - Životnost Jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) už v minulých dnech uvedli, že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje. Možností je podle nich právě prodloužení životnosti Dukovan.

Zástupci státu jednají se společností ČEZ, zopakoval dnes Babiš. Česko chce podle něj zvyšovat podíl jádra ve výrobě elektřiny, je ale třeba zvažovat všechny alternativy. "Otázka je, jakým způsobem se vyvine Evropa," uvedl. Připomněl také zpoždění ve výstavbě jaderných bloků na Slovensku a ve Finsku.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž dnes sdělil, že firma aktuálně předpokládá, že dukovanská elektrárna zůstane v provozu následujících 20 let. "Tedy zhruba za rok 2035, tedy jak byly jednotlivé bloky v letech 1985 až 1987 postupně uváděny do provozu," dodal. Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský doplnil, že případný provoz bloků po roce 2035 je z pohledu zařízení reálný, záleží ale také na ekonomických a regulatorních podmínkách provozu.

"Důležitým milníkem v přípravě výstavby nových bloků je, aby jejich nejzazší uvedení do provozu navazovalo na ukončování výroby stávajících bloků. ČEZ všechny přípravné kroky vyplývající ze státní energetické koncepce plní ve stanovených termínech a přípravě potřebných podkladů věnuje maximální pozornost," dodal ředitel.

Překvapení nad možným odložením rozhodnutí o stavbě nového bloku dnes podle serveru Info.cz vyjádřil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Lze jen poukázat na to, že když probíhala debata expertního týmu v Lánech, tak žádný takový názor nepadl a naopak všichni zúčastnění, včetně ministryně Novákové, uvedli, že se předpokládá rozhodnutí do konce roku," řekl webu. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě jadernou energetiku podporuje, některá tuzemská média poukazují na vazby lidí z jeho okolí na ruskou státní společnost Rosatom, která patří mezi zájemce o stavbu bloku v ČR.

Většina oborových a podnikatelských svazů dnes uvedla, že prodloužení životnosti elektrárny nelze mít za zcela jisté a upozornila, že postup navíc neodpovídá plánům ve Státní energetické koncepci a dalších dokumentech. Podle ekologů musí ministerstvo průmyslu a obchodu přijít s novou koncepcí české energetiky založenou na obnovitelných zdrojích energie.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy si Babiš i Nováková uvědomují, že stavby jaderných elektráren se prakticky všude na světě protahují a náklady stoupají. "Přitom z nových obnovitelných zdrojů můžeme mít během deseti, patnácti let stejné množství elektřiny, ale přinejmenším šestkrát levněji," dodal.

Předseda sdružení Energetické Třebíčsko a bývalý starosta Dukovan Vítězslav Jonáš, který stavbu nového bloku podporuje, dnes uvedl, že příchodem Novákové místo energetika Tomáše Hünera do čela ministerstva průmyslu z úřadu odešla schopnost řešit úkoly z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. "Kladu si otázku. A to jak někdo, kdo nerozumí jaderné energetice a není schopen zajistit včas přípravu stavby, může vědět a zajistit složité prodloužení provozu do roku 2047? Sám si odpovídám. Může, protože už u toho nebude," dodal.