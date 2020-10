Životní úroveň vlastní domácnosti hodnotí kladně 56 pct Čechů

Praha - Do hodnocení hospodářské situace domácností v Česku se ekonomické důsledky koronavirové epidemie zatím příliš nepromítly. Za dobrou považovala v září životní úroveň vlastní domácnosti více než polovina obyvatel, zatímco opačný názor měla přibližně desetina lidí. Je to podobný výsledek jako ve stejném měsíci loňského roku, tedy půl roku před propuknutím epidemie v ČR. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

Jako dobrou nebo dokonce velmi dobrou hodnotilo letos v září životní úroveň své domácnosti 56 procent Čechů. Naopak za špatnou či velmi špatnou ji mělo 12 procent dotázaných. Necelá třetina respondentů pak životní úroveň své domácnosti charakterizovala jako ani dobrou, ani špatnou.

"Oproti předchozímu výzkumu z června 2020 se hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti statisticky významně nezměnilo," uvádí autoři výzkumu. Aktuální hodnocení je podle nich srovnatelné i s výsledky z loňského září, kdy životní úroveň své domácnosti hodnotilo pozitivně 54 procent lidí, zatímco 11 procent ji vnímalo jako špatnou.

"Do hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti se nastupující ekonomická krize zatím zřetelně nepromítla," konstatuje CVVM. Podle autorů průzkumu to ale není překvapivé, protože hodnocení životní úrovně vždy vykazovalo značnou setrvačnost a na změny ekonomického vývoje reagovalo zvolna a s určitým časovým odstupem.

Skeptičtěji než k ekonomické situace vlastní rodiny se Češi staví k hodnocení hospodářské situace celé země. Pozitivně ji v září hodnotilo 21 procent respondentů. Více než třetina dotázaných ji naopak charakterizovala jako špatnou. Za ani dobrou, ani špatnou považuje hospodářskou situaci ČR 42 procent občanů.

Při srovnání s červencovými výsledky se hodnocení hospodářské situace země zhoršilo. Podíl pozitivního hodnocení byl září o pět procentních bodů nižší, a vrátil se tak na podobnou hodnotu, jakou měl v červnu. "V porovnání s obdobím před nástupem koronavirové pandemie je aktuální hodnocení ekonomické situace výrazně horší a je zhruba srovnatelné s úrovní, na které se pohybovalo naposledy v průběhu první poloviny roku 2015," dodává CVVM.

Průzkum se konal mezi 5. a 20. zářím. Zapojilo se do něj 951 lidí ve věku od 15 let.