Třinec (Frýdecko-Místecko) - Obránce Vladimír Roth výrazně přiblížil Třinec k mistrovskému titulu, když zlomil v 57. minutě v šestém finále s Libercem nerozhodný stav 2:2. Oceláři výhru pojistili gólem do prázdné branky a stejným poměrem 4:2 uzavřeli i sérii.

Roth označil gólovou střelu za životní. "Jel jsem do pásma rovnou ze střídačky, takže jsem neviděl přesně, co se stalo za brankou. Jen jsem viděl Růžu (Martina Růžičku), že puk vybojoval za brankou, tak jsem nijak nebrzdil, prostě mě to tam vyvezlo a poslal jsem to tam," řekl Vladimír Roth. Přiznal, že nemířil. "Věděl jsem, kde je tak asi branka, a to bylo všechno," dodal.

Do konce zbývaly ještě necelé čtyři minuty. "Chtěl jsem moc věřit, že už to udržíme. Hokej je ale ošemetný, stačí jedna střela. Nebylo by dobré, kdyby srovnali na 3:3. To by s námi určitě zamávalo. Super, že to tam padlo do prázdné," pokračoval.

Třinec ve finále vedl 1:0, 2:1 a v minulém utkání si vypracoval v prodloužení mečbol. To podle Rotha asi zlomilo finále. "Když jsem viděl ty pohledy v šatně, všichni kluci byli totálně vybití. Ale přece jenom ta výhra nám dala nějakou energii a věděl jsem, že Liberec bude unavenější než my. Doufal jsem v to," řekl.

Třinec v šestém finále dokonce nenabídl Liberci ani jednu přesilovou hru. "Věděli jsme, že Liberec má výborné přesilovky, a kdybychom jim je nabízeli nějakou blbostí nebo nedisciplinovaností, tak by to byl průser," pokračoval Roth. Měl radost, že se spoluhráči udrželi nervy na uzdě v soubojích. "Liberec je tím pověstný, dohrává každý souboj a kde může vyvolat potyčku, tak tam ji vyvolá. Naštěstí jsme celou sérii udrželi nervy a to byla jedna z věcí, která nám v téhle sérii pomohla," podotkl.

Třinec minulou sezonu skončil druhý, poté co ve finále podlehl Kometě Brno. Před novým ročníkem ale nevyhlašoval útok na titul. "Takový klub, jakým Třinec je, bude chtít vždy hrát o mistra. A je jedno, zda to vyhlásí, nebo ne. Nemá cenu se za něco schovávat, když máte našlapaný tým. O titul tady budeme chtít hrát každý rok," řekl Roth. A jak dlouho hodlá slavit? "Nevím, záleží, co tělo zvládne. Až vypne, tak vypne," rozesmál se.