Životní půlrok, na podzim by mě něco takového nenapadlo, řekl hráč sezony Krejčí

Praha - Když sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí mladší na podzim laboroval s vleklým zraněním, ani ve snu by ho nenapadlo, že o půl roku později bude zvolen nejlepším hráčem prvoligové sezony. Čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál dovedl Pražany k titulu, v 19 zápasech tohoto ročníku nejvyšší soutěže dal 13 gólů a uplynulou jarní sezonu označil za životní.

Krejčího trápilo zranění od loňského léta. V říjnu zasáhl do dvou ligových zápasů, ale pak znovu vypadl ze hry a naskočil až v průběhu zimní přípravy. "Před půlrokem by mě určitě nenapadlo, že vyhraju tuhle cenu. V průběhu zranění to pro mě bylo těžké a bylo těžké vůbec na tohle myslet. Ale jenom mi to potvrzuje, že když něčemu věříte a fakt za tím jdete, jde za tím celý tým, tak se to povede dosáhnout," řekl Krejčí novinářům po prohře s Plzní 0:1 v posledním ligovém kole, před nímž už Sparta měla jisté prvenství.

Český reprezentant byl v druhé polovině sezony klíčovou postavou Letenských v cestě za prvním titulem po devíti letech. Po dvou podzimních gólech skóroval na jaře hned jedenáctkrát a mezi záložníky je v soutěži nejlepším střelcem. Proměnil všech osm penalt a jeho trefy z pokutových kopů byly klíčové v závěru sezony.

"Z tohohle pohledu to pro mě určitě je životní půlrok. Dnes jsem měl šanci jako blázen a mrzí mě, že jsem ji neproměnil. Ale s odstupem času za to určitě budu rád. Jsem šťastný, že jsem tímhle mohl pomoci týmu," prohlásil Krejčí.

Trofeje pro hráče sezony si cenil o to víc, že v anketě Ligové fotbalové asociace hlasují trenéři a kapitáni jednotlivých týmů. "Byl to takový můj vnitřní sen, že by bylo super to taky vyhrát. Jsem strašně vděčný a děkuji všem za tu cenu. Je to pro mě velice hodnotné, jelikož hlasovali hráči a trenéři, lidé, proti kterým hraju. O to je to cennější," řekl Krejčí.

Jeho tým v průběhu podzimní části sezony ztrácel po debaklu 0:4 na Slavii na první místo 12 bodů, pak ale zvítězil v Plzni a neprohrál 21 kol až do dnešního zápasu. "Těch zlomových momentů je tam asi víc. Určitě gól Pavlase (Davida Pavelky) v Plzni. Ale těch důležitých gólů bylo hodně. V těch zápasech jsme hráli až do konce, vždy jsme bojovali a zvládli to zlomit. To bylo to nejdůležitější v sezoně," připomněl Krejčí řadu obratů v závěrech zápasů.

Během několikadenních oslav od úterní remízy v Uherském Hradišti mu teprve postupně dochází, co se Spartou dokázal. "Těch pocitů je hodně - únava, radost, štěstí, euforie. Ono ani nejde spát, protože vám furt jede hlava. Připomínáte si ty momenty, co jsme dokázali. Až to vše skončí, tak to teprve člověku všechno dojde," dodal Krejčí.