Bratislava - Slovenský zpěvák Pavol Hammel si své nadcházející sedmdesátiny i půlstoletí od vydání alba Zvoňte, zvonky svou kultovní kapelou Prúdy připomíná koncertním turné. Životní jubileum nepovažuje za důvod, aby kariéru hudebníka pověsil na hřebík. Hammel to řekl ČTK.

"Koncerty mě naplňují, proto to dělám. Když to funguje, existuje zpětná vazba a mě to baví, není důvod přestat," uvedl Hammel, který se narodil 7. prosince 1948. Do budoucna již ale nepočítá s dalšími vystoupeními formace Prúdy, ve které se od jejího vzniku v 60. letech minulého století vystřídala řada hudebníků včetně někdejšího předního skladatele Mariána Vargy.

Při příležitosti nynějšího turné, které završí v neděli koncert v Bratislavě, kapela Prúdy vydala výběrové album "The Best Of", které obsahuje 12 nejznámějších skladeb a novinku pod názvem Víno, zpěv a ženy.

Všechny skladby alba byly nahrány nanovo. "S ohledem na náklady spojené se zakoupením vydavatelských práv od původních vydavatelů se to (starší písně) vyplatí nahrát nanovo. Chtěli jsme také oživit ty padesátileté věci s jinými technickými možnostmi," řekl Hammel.

Hammel vidí také rozdíly mezi českým a slovenským publikem. "České publikum a tamní lidé tím, že mě důkladně neznají, chtějí nějaké písničky ze Zelené pošty, což je naše deska z roku 1972. A 80 procent Slováků si myslí, že mám jen tři hity a dalších 270 písniček ani neznají," uvedla jedna z legend československé hudební scény. Sám Hammel ale tvrdí, že je jedno, zda je označován za hudební legendu či ikonu, důležitější je podle něj skutečnost, že je ještě naživu.

Část publika, které chodí na koncerty formace Prúdy, podle Hammela zestárla spolu s hudebníky. "Přijdou starší lidé, my do nich pustíme big beat nebo rock´n´roll a oni se najednou proberou a po čtvrt hodině zjistí, že to je jejich mládí," řekl s nadsázkou Hammel.

Hudbě se začal věnovat již v mládí, absolvoval také studia práv. "Člověk v 60. letech nevěřil, že to může (hudba) fungovat. Ačkoliv jsme si mysleli, že děláme dobré písničky, nevěděl jsem, zda to bude fungovat deset, 15 nebo 50 let. Vybral jsem si školu, která měla nejméně studijních hodin v týdnu," vzpomíná zpěvák.

Hammel v roce 1976 zmeškal v Praze letadlo, které se pak před přistáním v Bratislavě zřítilo do jezera Zlaté písky. "Nestihl jsem ani zatelefonovat domů, že žiju. Na poště bylo tolik lidí, že jsem se nedostal k tomu, abych si objednal hovor," řekl Hammel. Do slovenské metropole pak dorazil dalším letem.

Kromě zpěvu a hrání na kytaru se Hammel amatérsky věnuje malování. V příštím týdnu bude na Bratislavském hradě zahájena výstava jeho obrazů. "Zkusil jsem to a utvrdili mě v tom (malování) kurátoři a majitelé galerií. Zlom nastal tehdy, když v Itálii ocenili kolekci mých třech obrazů mimořádnou cenou," řekl Hammel ke svému koníčku. Obrazy maluje v kotelně na stole a pomocí špachtle.