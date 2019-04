Brno - Hokejisté Komety nadále mohou snít sen o třetím ligovém titulu v řadě. V dnešním čtvrtém semifinále s Bílými Tygry Liberec odvrátili hrozbu mečbolu, zvítězili v prodloužení 3:2 a srovnali herně i výsledkově vyrovnanou sérii na 2:2. Rozhodující gól dal ve druhé minutě prodloužení nejmladší člen mistrovského kádru, osmnáctiletý Karel Plášek.

Ve čtvrtfinálové sérii proti Hradci Králové se syn dlouholetého ligového hokejisty na led nedostal, trenéři jej nasadili až po zranění Jana Hrušky a teenager se nyní odvděčil nejlepším možným způsobem. "Životní gól," hlesl s dávkou nervozity ve svém prvním velkém rozhovoru do změti novinářských mikrofonů.

Jeho jméno pak vyvolávali nadšení fanoušci v hledišti, místní komentátor Pláška nazval "rychlíkem rychlíků," podle toho, jak pláchl liberecké obraně a rozhodl. "Orsava mi dal nádhernou žabičku, jel jsem sám na bránu a naštěstí to dal," usmál se až příliš skromně.

Nebyla to pro něj lehká situace, protože puk poskakoval na hraně a musel jej v rychlosti zkrotit. "Trochu mi to skákalo, tak jsem to radši vystřelil, ale původní myšlenka byla jiná," řekl. Už ale neprozradil, jaký měl úmysl, kdyby se puk takto na ledě nevrtěl.

Plášek hrál vedle Erata a Orsavy už v třetím zápase a dnes měl i další možnosti, jak dát svůj první gól v play off. Třeba ve druhé třetině se proháčkoval až před Willa, jenže už neměl klid ani čas na střelu. "Jo, mohl jsem dát gól i dřív, ale šel jsem pak tomu štěstíčku naproti a spadlo mi to tam," dokázal, že už se naučil nejen dávat góly, ale i vyslovovat omšelá klišé.

Byl to gól, který ladil s jeho osmnáctým rokem věku: žádné nervy, klídek, pohoda. "Byl jsem si jistý, že máme puk pod kontrolou, jinak bych se do takového obskočení libereckého beka nepustil," řekl bezelstně o manévru, který gólovému zakončení předcházel.

Kometa srovnala stav série na 2:2 i přesto, že dvě třetiny dnešního duelu tahala za kratší konec. "Byli jsme takoví nervózní, odskakovaly nám všechny puky. Ve třetí třetině už to bylo jiné a lepší jsme byli my," dodal.

V prodloužení se moc času neodehrálo, zato před ním byla přestávka, což je změna oproti základní části. Hráči měli víc prostoru na přípravu v šatně. "Taktika se ale nezměnila, byla pořád stejná. Vyplatilo se," usmál se Plášek.

Teď je mu hej, dal první gól v play off a byl diváky vynášen do nebes. "Když jsem čtvrtfinálové zápasy a ten první liberecký viděl v hledišti, tak jsem byl hrozně nervózní. Na ledě je to mnohem lepší," poznává mladík zákonitosti play off, které je podle jeho zkušeností ze tří semifinále tvrdší a agresivnější.

Nyní pojede Plášek s Kometou do Liberce na pátý zápas, který se hraje ve čtvrtek. "Pod tlakem budou oni, nám tato výhra hodně pomůže. My tam jedeme prostě vyhrát," je přesvědčen o úspěchu svého týmu.