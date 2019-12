Život je to nejdůležitější, líčí přeživší po výbuchu v Prešově

Bratislava/Prešov - Mnozí si ze svého bytu nestihli vzít ani osobní věci, navzdory tomu za nejdůležitější považují to, že si zachránili holý život. Tak líčí přeživší páteční exploze a následného požáru, které značně poškodily zejména vrchní část dvanáctipatrového obytného domu v Prešově na východně Slovenska, největší tragedii svého druhu v novodobých dějinách země. Podle hasičů a policie při neštěstí zemřelo osm lidí.

Marekovi Majorošovi z devátého patra zmíněného domu v pátek před polednem volala manželka, že v paneláku cítí plyn, a proto raději rychle odešla. Marek se podle listu Denník N ještě vrátil do bytu, aby zastavil přívod plynu. Krátce po té co při odchodu nastoupil do výtahu, došlo k explozi; podle záznamu z průmyslové kamery nedaleko obytného domu výbuch nastal několika vteřin před 12:13 SEČ.

Dezorientovaný muž se dokázal dostat z výtahu, protože kabina se příliš nepropadla a exploze vyrvala její dveře. Spolu s ním byly v patře celkem čtyři osoby, včetně malého dítěte. "Nahoře jsem slyšel křik. Poté ten křik ustal," řekl Majoroš. Všichni byli zablokovaní, nad hlavami slyšeli praskat oheň. Podle muže čekali na záchranu více než hodinu, hasiči je z poškozené stavby vyprostili zvenčí pomocí plošiny.

Práci záchranářům komplikovalo, že při explozi se zřítilo celé schodiště uvnitř obytného domu, jehož čtyři vrchní patra zcela vyhořela a střecha byla poničena. Hasiči pořídili záběry z vnitřních prostor domu, při záběru na někdejší schodiště slyšet na nahrávce hlasy "Foť nahoru....není co fotit...jak z amerického filmu".

"Před tím unikal plyn, to jsme cítili. Byl jsem v kuchyni, dcera byla v obývacím pokoji. Najednou rána. Bouchlo to, byt byl zdemolován," řekl listu Korzár jeden z obyvatel zmíněné bytovky s popisným číslem sedm na ulici Mukačevská. Muž s dcerou si dali na tvář hadry, aby se nenadýchali prachu a zplodin. Poté se přesunuli k sousedům na balkon a z osmého patra domu je vyprostili hasiči.

"Nic nemám. Mám jen to, v čem jsem byla v práci. Mám holý život, to je důležitější než všechny věci," řekla dvaačtyřicetiletá pedagožka Naďa Mihaľáková, která byla v době exploze v zaměstnání.

Do těžce poškozeného domu se jeho obyvatelé vrátit zatím nemohou. Stavbu posoudí statici a již se objevily hlasy, že ji patrně bude třeba zbourat. Kromě poškozeného domu záchranáři evakuovali také obyvatele z okolních paneláků, které poškodila exploze. Tlaková vlna po výbuchu na okolních stavbách například roztříštila okna.

Náhradní ubytování nabídlo obyvatelům také město, ale i běžní lidé. Neštěstí vyvolalo mezi Slováky vlnu solidarity, mnozí posílali peníze, potraviny, oděvy a další zboží v rámci veřejných sbírek na pomoc postiženým po explozi. Vláda na tento účel vyčlenila zatím milion eur (25,5 milionu korun).

Slovenská policie vyšetřuje případ jako podezření z obecného ohrožení. V souvislosti s výbuchem zadržela jednatele stavební firmy i dělníky, kteří těsně před explozí v Mukačevské ulici prováděli výkopové práce.