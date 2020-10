Živnostníci v kultuře by mohli získat až 60.000, řekl Zaorálek LN

Praha - Lidé pracující v kultuře by mohli jako jednorázovou pomoc získat až 60.000 korun. V rozhovoru pro Lidové noviny (LN) to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Nárok bude mít každý živnostník z oboru, fungovat to bude podobně jako na jaře 25.000 korun na ruku - jen se dokládá, odkud plynuly příjmy loni, píše list. Dohromady je na tuto pomoc vyčleněno asi 750 milionů korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) konkrétní výši částky nekomentoval. "Aktuální výše poskytnuté pomoci již přesáhla dvě stě miliard korun a řada vládních programů stále běží. Co se týče případných dalších kroků, jsou předmětem probíhajících jednání na úrovni vlády," sdělil LN. Vyladění detailů, zdrojů a parametrů bude podle něj hlavním vládním úkolem v příštím týdnu, nicméně paušál pro umělce na volné noze by měl začít fungovat v horizontu dvou týdnů.

Vedle toho se podle listu připravuje pokračování dotačních programů pro neziskové kulturní stánky i pro ty komerční. Potřeby těch druhých se však nemají sanovat z peněz ministerstva kultury, ale naopak to má být z programů ministerstva průmyslu, neboť se na ně uplatňuje pohled, že jde o podnikání.

Na podporu kultury vláda nejprve schválila miliardový podpůrný balíček, později ministerstva kultury a průmyslu spustila program COVID-kultura, který směřuje k podnikatelům v kultuře a má k dispozici 900 milionů korun. Program má kompenzovat výdaje, které vznikly v souvislosti s neuskutečněnými akcemi. Ne všechny subjekty působící v kultuře, které kvůli vládním opatřením tratily, ale na peníze z něj dosáhnou. Na to, že na peníze nebudou mít nárok, nejprve upozornili filmoví distributoři, později také Asociace hudebního průmyslu zastupující největší tuzemské společnosti působící v hudebním průmyslu.