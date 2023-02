Živnostníci s datovou schránkou musí podávat daňové přiznání elektronicky

Praha - Živnostníci, kterým stát ze zákona zřídil datovou schránku, musí letos podat daňové přiznání elektronicky, nikoli v listinné formě. Dnes na to na svých internetových stránkách upozornila Finanční správa. Povinnost podávat daňové přiznání elektronicky platila pro vlastníky datových schránek už v minulosti, od letošního roku je ale stát povinně zřídil všem podnikajícím osobám.

Finanční správa upozornila, že podle zákona o elektronických úkonech mají všechny osoby s povinně zřízenou datovou schránkou povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. Pokud podají přiznání v listinné podobě, mohou to finanční úřady posoudit, jako by žádné přiznání podáno nebylo, a následně uložit příslušnou pokutu.

Daňové přiznání přitom není nutné podat pouze prostřednictvím datové schránky. Živnostníci mohou využít i jiné formy elektronického podání, například prostřednictvím portálu Moje daně, do kterého se lze přihlásit datovou schránkou, pomocí bankovní identity nebo občanským průkazem s čipem. I nadále je také možné, aby za živnostníky podal přiznání daňový poradce.

K 19. únoru přijala Finanční správa zhruba 223.000 daňových přiznání, z toho 189.000 od fyzických osob. Elektronicky podaná přiznání tvořila 44 procent všech přiznání fyzických osob a naprostou většinu přiznání právnických osob.

Papírové daňové přiznání je letos nutné podat do 3. dubna, elektronické do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 3. července.

Datové schránky jsou od letošního roku povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby. Celkem se do března jejich počet zvýší o 2,2 milionu zhruba na 3,9 milionu. Schránku bude ministerstvo vnitra zřizovat automaticky. Naopak dobrovolné zůstane používání datové schránky pro soukromé fyzické osoby, protože poslanci na poslední chvíli povinnost v zákoně zrušili.

Podle poradenské firmy Dun & Bradstreet v posledních třech měsících živnostenské oprávnění zrušilo přes 40.000 podnikatelů. Důvodem bylo především povinné zavedení datových schránek. Žádosti často podávají senioři, kteří už nepodnikají. "Ti lidé většinou už dlouho nepodnikají a žijí v domnění, že živnost už zrušili. Přitom se třeba pouze odhlásili na finančním úřadě nebo na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně," uvedl na webu města typické případy vedoucí živnostenského úřadu v Jihlavě Jan Kubišta.