ŽIVĚ: Zvýšení schodku je předvolební trik, míní Fiala (ODS)

Praha - Vládní návrh na zvýšení schodku letošního rozpočtu na půl bilionu korun není záchranný investiční balíček, ale předvolební trik, míní předseda opoziční ODS Petr Fiala. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se obává toho, že objem deficitu by mohl dovést Česko do dluhové pasti. Chce jej snížit o 80 miliard korun. Předlohu v dnešním úvodním sněmovním kole kritizoval rovněž lídr SPD Tomio Okamura, podle něho je 500 miliard korun neuvěřitelná částka a kabinet neříká, jak hodlá dluh splácet.

Fiala uvedl, že schválením rozpočtové novely by obrazně vzrostlo zadlužení každého obyvatele ze 153.000 korun na 198.000 korun. Deficit zatíží podle něho celou jednu další generaci a nikdo neřeší, co bude v budoucnu. "Jsou to peníze lidí a firem, které budou muset v budoucnu vydělat a splatit," zdůraznil předseda ODS.

"Tento návrh má minimální šanci dostat nás z krize, ale má obrovskou šanci nás dostat do dluhové pasti," prohlásil Kalousek. Chce ve Sněmovně prosadit vrácení předlohy kabinetu ANO a ČSSD k přepracování tak, aby výdaje, a tím i schodek klesly o 80 miliard. Kalousek se navíc obává i toho, že kabinet bude předkládat rozpočty se stamiliardovými schodky i v dalších letech. Byla by to cesta k rozvratu veřejných rozpočtů, varoval.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nařkla vládu z toho, že se nepřipravovala na ekonomickou krizi. "Končí šestiletý mejdan," poznamenala. Pekarová Adamová vyčetla kabinetu i to, že se nesnaží šetřit. "Dopouštíme se obrovského hazardu," řekla.

Rovněž šéf SPD Okamura kritizoval kabinet za to, že podle něho odmítá škrtat nepotřebné výdaje. Zmínil zneužívání sociálních dávek, výdaje na inkluzi, dotace solárním baronům a některým neziskovým organizacím i velké armádní zakázky. "Vláda rekordním schodkem dělá dojem, že chce lidem rozdávat. Skutečnost je ale úplně jiná," uvedl Okamura.

Vláda navrhla již třetí zvýšení deficitu kvůli hospodářským dopadům epidemie koronaviru. Původně činil 40 miliard korun, pak stoupl na 200 miliard a naposledy se zvýšil na 300 miliard korun. Původně schválený rozpočet na letošní rok počítal s příjmy 1578,1 miliardy korun, nejnovější návrh přichází s příjmy 1364,8 miliardy. Původně schválené výdaje činily 1618,1 miliardy korun, nyní proti tomu vzrostly na 1864,8 miliardy korun.

Prohloubení schodku rozpočtu Sněmovna zrychleně schvalovat nebude

Vládní návrh na prohloubení letošního rozpočtového schodku na půl bilionu korun Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat nebude. Dolní komora dnes tento postup zamítla, hlasovali pro něj vesměs jen poslanci koaličního hnutí ANO. Předlohu budou poslanci projednávat standardně ve třech čteních. Předpokládá se ale zkrácení lhůt mezi nimi.

Pro stav legislativní nouze hlasovalo 67 ze 165 přítomných poslanců, vedle zástupců ANO také jeden z vládních sociálních demokratů. I několik poslanců ANO včetně premiéra Andreje Babiše se hlasování zdrželo.

O postupu projednávání novely před tím jednali členové vedení Sněmovny. Začátek schůze se kvůli tomu o 1,5 hodiny posunul.

Sněmovna by dnes měla schvalovat nově navržené základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a jeho vypořádání. Předloha by pak putovala k posouzení do výborů, následovalo by druhé a třetí závěrečné čtení.

Vláda chce, aby Sněmovna schvalovala rozpočtovou novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze. Zatím pro tento postup ale nemá dostatečnou podporu. Proti se vyslovují i komunisté, kteří kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují. Pro běžné projednání předlohy ve třech čteních se už dřív vyslovil i rozpočtový výbor. Vládní představitelé se stále snaží přesvědčit opozici o tom, aby zrychlené schvalování předlohy neblokovala.

Schillerová doufá, že nynější novela rozpočtu už je poslední

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufá, že projednávaná novela letošního rozpočtu, která zvyšuje jeho schodek až na 500 miliard korun, je poslední. Řekla to ve sněmovní rozpravě. Sněmovna dnes projednává vládní novelu rozpočtu. Poslanci odmítli změnu projednat ve zrychleném režimu, takže ji zřejmě čekají všechna tři čtení.

"Chápu, že někteří z vás patrně považují počet jednání k letošnímu rozpočtu za nezvyklý," řekla ministryně. Dodala, že situace je mimořádná že tato mimořádná situace vyžaduje mimořádná opatření. Připomněla, že podle poslední ucelené prognózy, kterou zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, projde letos česká ekonomika téměř desetiprocentní recesí. Uvedla také, že celkové příjmy letošního rozpočtu se proti původně schválenému plánu propadnou o 213 miliard korun.

Vláda chtěla v předloženém návrhu zvýšit především vládní rozpočtovou rezervu o 137 miliard korun. Řada především opozičních poslanců ale kritizovala, že není jasné, na co tyto peníze půjdou . Ministryně řekla, že proto vláda připravila pozměňovací návrh, který předložil premiér Andrej Babiš (ANO) a který již rozdělení peněz upřesňuje. "Domnívám se, že takový krok řeší podstatnou část námitek vůči podobě státního rozpočtu, obav, které patrně nepramení ze samotné výše schodku jako z jeho struktury, řekla.

ČSSD je přesvědčena, že návrh na deficit 500 mld. Kč je oprávněný

Koaliční ČSSD je přesvědčena, že vládní návrh na prohloubení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun je oprávněný. Novinářům to před začátkem jednání o novele rozpočtu ve Sněmovně řekl šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Poslední krize podle něj ukázala, že cestou z ní nejsou škrty, ale naopak je potřeba podporovat ekonomiku a spotřebu.

Zvýšení deficitu by mělo podle Hamáčka vládě umožnit adekvátně reagovat na situaci způsobenou epidemií koronaviru. "Nás to nikoho netěší, protože 500 miliard je bezprecedentně velká suma, ale bezprecedentní je i krize a státy světa reagují stejně. Všichni si vzali poučení z minulé velké ekonomické krize," uvedl Hamáček.

Podle ministra vnitra byly škrty v době poslední hospodářské krize slepou uličkou. "Naštěstí teď jdeme cestou podpory ekonomiky a spotřeby," uvedl. Vyloučil, že by kabinet plánoval plýtvat. "Budeme pečlivě dbát na to, aby ty peníze dorazily k těm, kteří je potřebují," řekl. Klíčové je podle něj, aby peníze ekonomiku modernizovaly a podporovaly i nové technologie.

Poslanecký klub rozpočet podpoří, chystá se ještě vyjednávat s koaličním partnerem hnutím ANO o tom, pro které pozměňovací návrhy budou vládní strany hlasovat.

Rekordní shodek Piráti nepodpoří, protože vláda neslíbila úspory

Piráti rozpočet se schodkem 500 miliard korun nepodpoří přes pondělní domluvu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o kompenzaci pro pracující na dohodu. Vláda podle nich není ochotna hledat úspory a nepřistoupila ani na některé programové priority Pirátů, například zavedení místní příslušnosti exekutorů. Na tiskové konferenci před dnešním jednáním Sněmovny o třetím zvýšení schodku státního rozpočtu to řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Piráti nicméně nebudou blokovat projednávání rozpočtu, umožní ho ve standardním jednání probrat v co nejkratších lhůtách.

Se Schillerovou se Piráti podle Ferjenčíka domluvili na jednáních o transparentnosti rozdělování dotací. Piráti spolu s lidovci přistoupili na jednání o podpoře rozpočtu menšinového kabinetu ANO a ČSSD, vláda nakonec získala podporu komunistů, kteří hlasovali i pro předcházející navýšení rozpočtového schodku. Piráti ocenili, že Schillerová rozepsala 137 miliard určených původně na rozpočtovou rezervu tak, že nevázaných peněz bude nakonec v rozpočtu 37 miliard. Vláda ale nechtěla přistoupit na programové návrhy Pirátů, vedle zavedení místní příslušnosti exekutorů například na slib pravidelné valorizace platů učitelů či plošného testování na koronavirus.

Kdyby Pirátská strana rozpočet podpořila, stala by se zodpovědnou za způsob řešení krize, a to podle Ferjenčíka odmítá vzhledem k postoji vlády. Ta by podle Pirátů měla škrtat v provozních výdajích, což odmítá.

Podle pondělní dohody Pirátů s ministryní financí lidé, kteří pracují na dohodu a platí sociální odvody, by mohli za dobu nařízených omezení získat kompenzace od státu zpětně, a to za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června. Za každý den by měli dostat 350 korun, celkem tedy přes 31.000 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci března evidovala 222.600 takzvaných dohodářů. Zhruba polovina z nich měla vedle toho ještě zaměstnání, druhá polovina byla odkázaná na příjem z práce na dohodu. Piráti i další opoziční strany a experti na sociální problematiku vládu kritizovali za to, že situaci těchto lidí neřeší.

Na dohody pracují často samoživitelky, rodiče malých dětí, lidé v penzi či studenti. Využívají se i u kratších úvazků. Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna přes 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce (DPP) zahrnuje nejvýš 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10.000 korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody.

ODS chce po vládě plán dalšího postupu nebo audit státních výdajů

ODS chce po vládě, aby předložila plán dalšího postupu s ohledem na rozpočet. Kabinet by podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy měl také udělat audit výdajů a snížit byrokracii. Nejsilnější opoziční strana chce také vyzvat kabinet, aby odsouhlasil návrh na zrušení superhrubé mzdy. Fiala to řekl na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí, na níž bude Sněmovna projednávat vládní návrh na zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun.

"Jsme přesvědčeni, že se nemá hlasovat o úpravách v rozpočtu, dokud vláda nepředloží nějaký plán, jak chce dál postupovat, co se chystá udělat do konce volebního období," řekl Fiala. Je také nutné, aby kabinet udělal audit výdajů, stát totiž podle Fialy neustále roste. Vláda má podle občanských demokratů také předložit plán na snížení byrokracie o 10 procent v tomto a příštím roce a koncept důchodové reformy a reformy daní a odvodů.

Předseda ODS dále řekl, že vláda nepředložila záchranný nebo investiční balíček, ale především plný balík bezradnosti. Místo toho, aby kabinet například lidi zbavil některých daní nebo je snížil, tak přemýšlí, jak další peníze vybrat nebo přerozdělit, kritizoval Fiala. První místopředseda strany a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že pomoc občanům a firmám v čase koronavirové krize nebyla masivní, chytrá ani rychlá. Kritizoval také, že v návrhu rozpočtu na letošní rok byly příjmy, které nebyly podložené zákonem. Zmínil prodloužení vratky daně z přidané hodnoty nebo příjmy z digitální daně.

Rozpočtová rezerva se zvýší po předložení pozměňovacího návrhu premiérem Andrejem Babišem (ANO) místo o původních 137 miliard jen o 36 miliard. Podle Stanjury ale jde o 56 miliard, protože v návrhu jsou dvě nekonkrétní desetimiliardové položky - pomoc firmám a pomoc veřejnému sektoru. Případná podpora zkrácení lhůt pro projednání rozpočtu bude podle šéfa poslanců ODS záviset na rozpravě.

Hnutí SPD nepodpoří projednávání rozpočtu v legislativní nouzi, možné zkrácení lhůt napadat nebude. Poslanci chtějí od vlády vyčíslení plánovaných výdajů. Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval, že nepodpoří rozpočet, neboť kabinet odmítá škrtat nepotřebné výdaje. Hovořil o nákupech zahraniční armádní techniky, výdajích na inkluzi ve školství, na podporu solární energetiky nebo na podporu politických neziskových organizací. SPD i ODS naopak podpoří případný příspěvek pro lidi, kteří pracují na dohodu a platí sociální odvody.

Proti rozpočtu bude hlasovat také hnutí Trikolóra, uvedl na twitteru jeho předseda Václav Klaus mladší.