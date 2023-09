Živě: Zruší město Praha bez náhrady orientační směrové značení do institucí a firem?

Protext ČTK vysílá ve středu 13.9. od 10:30 online tiskovou besedu neziskové organizace Tudy trefím z.s. na téma zachování současného systému fyzické navigace na území Prahy do doby, než bude smysluplně nahrazen.

Přenos besedy začne v 10:30

Město Praha bez náhrady ruší orientační směrové značení do institucí, firem, k lékařům, na sportoviště, do obchodů nebo restaurací. Organizace si klade za cíl zachovat současný systém fyzické navigace na území Prahy do doby, než bude smysluplně nahrazen.

Besedy se zúčastní:

Peter Ralbovský , zakladatel systému směrové navigace v Praze

, zakladatel systému směrové navigace v Praze Jan Bartoška , herec a člen výboru Tudy trefím z.s.

, herec a člen výboru Tudy trefím z.s. Adéla Malinovská, členka výboru Tudy trefím z.s.

V rámci setkání Vám účastníci představí a mimo jiné okomentují:

Praha jde proti všem evropským metropolím a ruší funkční systém komerční směrové navigace.

Zrušení poškozuje téměř 2000 podnikatelů využívajících stávající systém.

Zrušení nepomůže Pražanům – vizuální přetížení konstatuje pouze 6% z nich.

Nelegální směrové tabule zaplaví ploty a zábradlí v blízkosti provozoven.

Vizuální smog bude paradoxně bujet.

Tudy trefím z.s. plánuje aktivity s cílem projednat zrušení na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy.

Do Prahy denně přijíždí desetitisíce nerezidentů, kteří něco hledají. Fyzická navigace tzv. „na poslední kilometr“ je jediný spolehlivý ukazatel směru doslova až k cíli.