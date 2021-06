Živě: Změnila pandemie nákupní chování Čechů?

Loni v březnu dolehla na Českou republiku koronavirová epidemie, která za dobu svého trvání výrazným způsobem změnila život spoustě z nás. Namátkou to bylo vyhlášení nouzového stavu a s tím související přerušení průmyslové výroby, zavedení režimu on-line v zaměstnání, uzavření sektoru služeb a mnohá další omezení. Změny se projevily také v nákupním chování českých spotřebitelů. Změnila koronavirová krize trvale nákupní chování Čechů anebo se bude postupně vracet do zaběhnutých kolejí? Sledujte společnou on-line tiskovou konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a výzkumné společnosti GfK dnes od 13:00.

Konference přinese informace o tom, jak se právě různá opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií promítla do nákupních zvyklostí Čechů, a to i s ohledem na jejich aktuální finanční situaci. Nakolik jsou tyto změny trvalé, případně kdy se bude situace vracet do předkoronavirového normálu?

Diskutovat se bude mimo jiné o zájmu o privátní značky a nákupy v akci, o nastavení jednotlivých prodejních kanálů a složení spotřebitelského koše nebo o výběru nákupního místa z pohledu zákazníků.