Živě: Zdravý finanční management jako cesta k novému normálu

Tématům finanční a provozní odolnosti, trendům, které se osvědčily, ale i slepým uličkám, se bude věnovat letošní výroční setkání finančních ředitelů CFO Congress 2021. V tomto roce je jednou z prvních odborných konferencí, která se uskuteční s osobní účastí publika. Ranní programový blok již tradičně otevře David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte. Jeho příspěvek můžete sledovat v přímém přenosu 22. června od 9:00.

CFO Congress každý rok přináší nové ústřední téma odpovídající aktuálním trendům, a současně i zajímavé řečníky, prostor pro diskusi a networking v neformální atmosféře. Vloni v září otevřel téma výzev a změn, které přinesla pandemie do životů a řízení firem. Letošní jubilejní 10. ročník se zaměří na to, co dobrého si lze z této doby odnést do budoucnosti.

Jak se mění role CFO ve firmě? Jaký vliv na ni mají analýzy dat a další technologie pro byznys? Jaký bude růst ekonomiky po pandemii? Co je ve finančním řízení skutečně „nový normál“ a co naopak přetrvává v každé době? To jsou některé z otázek, na které bude CFO Congress hledat odpovědi. „Naším cílem je uspořádat tuto významnou akci v co nejhojnějším počtu, abyste se mohli osobně potkat s kolegy, tak jako na předchozích ročnících,“ říká Michaela Dvořáková z pořadatelské společnosti Blue Events.

Účastníky CFO Congressu pravidelně tvoří přes 70 % zástupců vrcholového managementu velkých i středních podniků z nejrůznějších oborů jako průmysl, doprava, energetika či IT, retail nebo veřejná správa.