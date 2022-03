ŽIVĚ: Zákon o udělování pobytu Ukrajincům vyvoval ve Sněmovně debatu

Praha - Navrhovaný snazší postup udělování pobytu uprchlíkům z Ukrajiny po ruské vojenské invazi vyvolal ve Sněmovně rozsáhlou debatu kvůli vymezení okruhu lidí s nárokem na dočasnou ochranu. Rozproudil ji zejména poslanec opozičního hnutí ANO Hubert Lang, jenž se obával toho, zda znění vládního návrhu zákona nezaloží možnost obecného přerozdělování běženců mezi členskými státy EU. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i další koaliční poslanci tvrdili, že obavy nejsou namístě.

V původní předloze se podle poslanců ANO pojednávalo o občanech Ukrajiny a o lidech s trvalým pobytem v této zemi, po zásahu vlády je obecně o cizincích. "Nevím, jestli lex Ukrajina není opravdu trojským koněm nějaké redislokační přípravy na integraci dalších cizinců, dalších třetizemců," uvedl Lang. Koaliční politici takovou interpretaci návrhu zákona odmítli. "Zákon vymezuje jednoznačně, komu je dočasná ochrana přiznána," zdůraznil Rakušan. Podle Karla Haase (ODS) se tato ochrana vztahuje na Ukrajince a další osoby, které vymezuje příslušné evropské rozhodnutí o zavedení dočasné ochrany pro běžence z Ukrajiny.

Ostřejší diskusi pak vzbudila i další Langova slova, když poukazoval na problémy v registračních místech nebo kvůli "zkorumpovanosti země" zapochyboval o pravosti dokladů, které Ukrajinci předkládají. "Budou sem přicházet kriminálně závadové osoby, budou sem přicházet další problémové věci," uvedl Lang. V Česku navíc budou moci pobývat i Ukrajinci, kteří byli dříve jako nežádoucí vyhoštěni, podotkl.

"Všechno není růžové. Není a nebude. Budou fronty, budou nepříjemnosti, budou tlačenice, budou problémy, ukáže se, že jsou tady kriminálníci, kteří zneužívají lidské bídy, bude tady kšeftování s vízy, může se objevit kuplířství, může se objevit nejrůznější řada negativních jevů. Za to může (ruský prezident Vladimir) Putin," reagoval Rakušan.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová pak ujišťovala, že poslanci hnutí návrh zákona podpoří, diskuse bude o případném zpřesnění. "Debata není politická, ale právní. Podporujeme politiku vlády v uprchlické krizi, v přístupu k Ukrajině, k agresi Ruska," zdůraznila.

"Řekněme to naše české 'wir schaffen das'," uvedl poslanec STAN Ondřej Lochman se zjevným odkazem na výrok bývalé německé kancléřky Angely Merkelové z migrační krize v roce 2015 o tom, že Německo situaci zvládne. "To jste si spletl parlament, to jste měl sedět o pár set kilometrů dál na západ," komentoval Lochmanovo vystoupení předseda poslanců opozičního hnutí SPD Radim Fiala.

Poslanec SPD Jan Síla sice zdůraznil, že nezpochybňuje pomoc ukrajinským uprchlíkům, poukazoval ale na náklady zdravotní péče. Návrh zákona totiž zajistí ukrajinským běžencům zdravotní péči vstupem do systému veřejného zdravotního pojištění. Pojistné za ně bude hradit stát, pokud nebudou mít příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ujišťoval, že kolaps zdravotnictví nehrozí.

Do Česka přišlo podle Rakušana zatím kolem 200.000 Ukrajinců. Čtyři pětiny dospělých tvoří ženy, zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti. Celkově by mohlo do České republiky zamířit podle nynějších odhadů až 450.000 běženců. Česko dosud registrovalo podle Rakušana zhruba 110.000 uprchlíků, z nich stovka byla z jiných třetích zemí, než je Ukrajina. Byly to podle něho většinou ženy s občanstvím některé z postsovětských republik, jejichž manžel je Ukrajinec.