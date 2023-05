Živě: Zahájení 13. ročníku ocenění Dobrovolní Hasiči roku

Se zahájením mezinárodního veletrhu požární techniky PYROS ve středu 24. května symbolicky odstartuje 13. ročník oceňování práce dobrovolných hasičů - Anketa Dobrovolní Hasiči Roku 2023. Od tohoto okamžiku se mohou jednotky a sbory hlásit s provedenými zásahy a činností za období od 1.července 2022 do 30. června 2023. Přihlášky mohou zasílat sami dobrovolní hasiči nebo veřejnost prostřednictvím elektronického formuláře, a to nejpozději do 21.7.2023. Ze všech doručených přihlášek Odborná porota vybere 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů, kterým udělí ocenění Dobrovolní hasič roku 2023. K ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary na technické dovybavení a podporu jejich činnosti.

Cílem Ankety Dobrovolní Hasiči Roku je nejen ocenit dobrovolné hasiče za jejich obětavou pomoc, kterou jsou nám připraveni s odvahou a odhodláním poskytnout vždy, když je ohroženo naše zdraví, životy nebo majetek, ale také je podpořit v jejich činnosti a motivovat pro budoucí činnost. TK k 13. ročníku začne na výstavišti v Brně ve 13:30.

Finalisty, kteří budou v letošním roce oceněni, vybere odborná porota složená se zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů, zástupců partnerů a organizátorů ankety v jejichž čele stojí generální ředitel HZS ČR, generálporučík Vladimír Vlček. "Denně se setkáváme s mimořádnými událostmi, ve kterých společně profesionální a dobrovolní hasiči bojují o záchranu lidských životů, zvířat, majetku či životního prostředí. Prostřednictvím ankety budeme moci už po třinácté ocenit další, kteří si to za provedené činy zaslouží,“ uvedl generálporučík Vladimír Vlček.

Pro vykonávání dobrovolnické hasičské činnosti je důležitá podpora ze strany firem, v nichž dobrovolní hasiči pracují. Mezi takové společnosti patří generální partner soutěže, kterým je skupina GasNet: "Jako největší tuzemský distributor plynu máme ambiciózní plán: zemní plyn chceme postupně nahradit obnovitelným vodíkem. V přípravách na novou éru plynárenství hraje klíčovou roli bezpečnost, kterou chceme nadále posilovat také ve spolupráci s hasiči. A máme na co navazovat, vždyť jen prostřednictvím ankety oceňujeme práci dobrovolných hasičů spolehlivě již 13 let. Současně podporujeme i dobrovolnickou činnost našich zaměstnanců. Mnoho dobrovolných hasičů je totiž mezi námi plynaři a když to situace vyžaduje, umožňujeme jim zapojit se do akcí,“ vysvětluje Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet a člen odborné poroty.

Letošní třináctý ročník přináší několik změn v pravidlech i složení partnerů. Nejvýznamnějšími podporovateli dobrovolných hasičů a dlouholetými partnery ankety jsou vedle generálního partnera společnosti GasNet také hlavní partneři. Těmi jsou ČEZ, Ford Motor Company a DCom. Partnery Ankety jsou společnosti Lesy ČR, EG.D., Medsol, Požární bezpečnost, ZPMV, FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT, Hasičská vzájemná pojišťovna, Techsport, GINA Software, ČEPS, Poctivá od Mattoni 1873, Víno Prokeš, Rescop a Teleskopické stožáry.

Pravidla a všechny potřebné informace najdou zájemci ocenění na webových stránkách www.adhr.cz.