Začal filmový festival, Křišťálový globus převzal Crowe

Karlovy Vary - Slavnostním ceremoniálem začal dnes večer ve Velkém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 57. ročník mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii převzal na zahajovacím večeru australský oscarový herec Russell Crowe. Cenu prezidenta festivalu obdržela také švédská herečka a producentka, držitelka Oscara Alicia Vikanderová. Hvězdné hosty přivítaly odpoledne u červeného koberce stovky příznivců filmu bez ohledu na deštivé počasí.

Publikum poprvé vidělo letošní festivalovou znělku, která připomněla jednoho z hostů mezinárodní přehlídky, amerického herce a producenta Johnnyho Deppa. Znělku natočil režisér Ivan Zachariáš. Letošní festival, který uvede 143 filmů, promítl dnes ráno jako první projekci mongolské drama Kéž bych mohl hibernovat, debut filmařky Zoldžargal Purevdashové.

Držitelka Oscara Vikanderová večer uvede svůj film Královnin gambit, Crowe se večer představí na pódiu před hotelem Thermal na bezplatném koncertě jako kytarista a zpěvák skupiny Indoor Garden Party.

Devětapadesátiletý Crowe dnes večer vystoupí s kapelou Indoor Garden Party před hotelem Thermal. V sobotu pak Crowe uvede na filmovém festivalu svůj starší, ale oceňovaný film Petera Weira Master & Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus, který uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu.