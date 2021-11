Živě z Masarykovy univerzity: Multimediální den 2021

Jaká jsou specifika sportovní žurnalistiky? Je jiná než „běžná“ žurnalistika? Liší se metody novinářské práce? Liší se způsob zpracování výsledných materiálů? Jak a v čem? A co sportovní fotografie? Co musí umět sportovní fotoreportéři? Na co si musí dávat pozor? Může být problémem i etika sportovních fotografií? Témata Multimediálního dne na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Jeho zahájení můžete sledovat 19. listopadu od 9:00.

Součástí akce je také předání cen Arnošta Heinricha za nejlepší tvůrčí žurnalistickou bakalářskou práci a zahájení výstavy fotografií ČTK Olympijské okamžiky.