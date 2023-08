Živě z LFŠ: Všechno dobře dopadne: moudrost včel

Včela byla nedávno vyhlášena nejdůležitějším tvorem na Zemi. Co všechno nás včelky učí? A proč jsou tak důležité? Co všechno potřebujeme vědět, abychom k nim přistupovali jinak? Na to vše a mnohem více se nám pokusí odpovědět Martin Špaňhel ze společnosti Forsage Eco a hosté z Kurovického lomu. Zároveň vám představíme možnosti léčby včeličkami a také nový film Míry Janka Všechno dobře dopadne, který vám jej osobně představí.

Živý přenos bloku, který je součástí diskuzní sekce Nová realita, začne 2. srpna ve 13:30.

Forsage ECO Možná si někdo ještě stále myslí, že včely jsou dobré jenom pro med. A naším posláním je zajistit, aby nikdo takový už nebyl. Bez včel bychom tu nebyli. Proto jsme vytvořili neziskovku Forsage ECO. Chceme, aby se včely měly lépe. Abychom včelám skutečně pomohli, zapojujeme do našeho snažení co nejvíc nadšenců. Potřebujeme včelám co nejvíce porozumět, abychom je mohli chránit. Rozjeli jsme řadu projektů pro včelaře i širokou veřejnost. Mluvíme o tom, proč jsou včely důležité, předáváme myšlenku udržitelného včelaření a snažíme se ostatní motivovat, aby včely ochraňovali. A moc se těšíme, až pro ochranu včeliček nebo přímo včelaření nadchneme další úžasné lidi na Filmovce. www.forsageeco.cz Kurovický lom Kurovický lom lze považovat za přírodní klenot, nacházející se v malé vzdálenosti mezi lokalitami Kurovic, Tlumačova, Machové, Míškovic a dálnice. I přesto, že se nachází nedaleko běžného městského hluku, si lom zachoval díky své vegetaci kouzlo divoké přírody, která vás uchvátí okamžitě po příchodu do areálu. Stromy se rozestoupí a uvítá vás vodní hladina, která vypadá jako kus vybroušeného diamantu. Její vápencové svahy i dno chrání průzračnou čistotu vody a magicky každého přitahuje k spočinutí či osvěžení. Voda je díky vápenci nabitá jeho léčivou a očistnou energií, je chladná, tichá a hluboká. Klid, který z ní vyzařuje, je možné vnímat i z klidného pohybu ryb, které tu v mnoha velikostech a hejnech plavou kolem břehů a v přítomnosti tichých návštěvníků se rády nechají obdivovat. Nádherné prostředí je léčivé samo o sobě, můžete se zde léčit tichem, ale právě i včelkami. Apiterapie je přírodní procedura pomocí včel a jejich produktů. Možností je mnoho od užívání včelích produktů přes vpichy žihadlem, medové masáže až po dýchání včelího vzduchu a pobyt v bio poli včelstva. Přijďte se nechat inspirovat nejen k návštěvě, ale i prohloubit poznání o tom, jak úžasné včelky jsou. https://www.kurovicky-lom.cz/ Promítaný film: Všechno dobře dopadne ČR 2022 režie: Miroslav Janek Včelí královna neboli matka, trubci a dělnice. Pracovitost, pospolitost a nezištnost ve jménu funkčního společenství, v němž nezbývá prostor pro egocentrismus. Poetická esej líčí fascinující svět včelích úlů, jejichž uspořádání dává za příklad lidské societě. Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři i odkazům z knihy Radomila Hradila „Včely a jejich svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto objektivně nejdůležitější stvoření na Zemi, se stala ohroženým druhem přičiněním lidstva, jehož chamtivost a sobectví mohou přispět k jeho záhubě. Je však zřejmé, že pro Zemi vše dobře dopadne, ať už s lidstvem, či bez něj…