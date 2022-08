Živě z LFŠ: Nová realita pro školství. Nové modely alternativního školství

Kdo tvrdí, že něco nejde, ať alespoň nezdržuje toho, kdo už to dělá. Žijeme v zemi, kde máme to štěstí, že je legislativně možné realizovat vzdělávání smysluplně, s možností volby vzdělávacích forem i obsahu. A přesto je často výsledkem jen vítězství dvou fenoménů, jež kvalitní vzdělávání znemožňují. Strachu a nudy. Rádi bychom vám představili zástupce těch, co učí jinak. Tři školy, tři pedagogické koncepce, jedno společné odpoledne. Velká inspirace pro všechny, že je možné pustit se do jakékoliv ZMĚNY.

Pořad z Respekt stanu 48. ročníku Letní filmové školy můžete sledovat 1. srpna od 16:00.

Letní filmová škola nabízí bohatý filmový, odborný i doprovodný program, jehož součástí bude i nová fotografická výstava ČTK věnovaná česko-slovenským vztahům. Vzniká u příležitosti 30. výročí rozpadu Československa. Retrospektivu věnuje festival Luisi Buñuelovi a Martinu Fričovi, zaměří se i na Britskou novou vlnu, virtuální realitu nebo portugalský film. Více informací je na webových stránkách LFŠ.

Z programu 4. dne LFŠ: 10:00 Jak se učí o filmu učitelé? (industry program, Klub kultury) 10:00 Po stopách české detektivky (program Respektu, Respekt stan) 11:00 Poslechy rozhlasových her a podcastů s Českým rozhlasem (program ČRo, Stan ČRo) 12:00 „Kdo je to ten otrlý divák?“ – o braku, jeho kategoriích a divácích (program Respektu, Respekt stan) 12:30 Protnuté hranice – evropský dokumentární film 1945-1956 (odborný program, Klub kultury) 13:00 Workshop: Z počátků kinematografie (CinEd) (industry program, Klub kultury) 14:00 Divadlo Letadlo: Výprava za ledním medvědem (dětský program, Dětský/literární stan) 14:00 Lekce filmu podle Jima Sheridana (odborný program, Respekt stan) 14:30 Martin Frič – 1939–1948 (odborný program, Klub kultury) 15:00 Workshop: Jak představit film školákům? (industry program, Klub kultury) 16:00 Debata s investigativním týmem Radiožurnálu (program ČRo, Stan ČRo) 16:00 Nová realita pro školství: Nové modely alternativního školství (odborný program, Respekt stan) 16:30 Lekce filmu podle Semiha Kaplanoğlua (odborný program, Klub kultury) 17:30 Slovo (projekce s hosty, Klub kultury) 17:45 Moc folkloru (vernisáž výstavy, Smetanovy sady) 17:45 Zuzana Říhová: Cestou špendlíků nebo jehel (literární program, Dětský/literární stan) 18:00 Rozhlasová hra o kapele ABBA. Legendární švédská čtyřka na Vltavě! (program ČRo, Stan ČRo) 19:00 Tmavomodrý svět (projekce s hosty, Kino Hvězda) 19:00 Tomáš Boček (koncert, Kopule Hvězdy) 19:00 Linda Bartošová: Novinářky (literární program, Dětský/literární stan) 20:00 Slam poetry exhibice (literární program, Respekt stan) 20:30 Zrní (koncert, Kolejní nádvoří) 21:00 Simona Babčáková a její improvizační skupina NO A! (divadlo, Kino Mír) 21:00 Baron Prášil (projekce, Letní kino Smetanovy sady) 22:00 Vltavská Četba s hvězdičkou: Jáchym Topol – Sestra (program ČRo, Stan ČRo)