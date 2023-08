Co přinesl čerstvý šedesátník Quentin Tarantino v devadesátkách do kinematografie? Jak se pohled na jeho osobnost mění v roce 2023? Co čekat od jeho připravovaného filmu a co od jeho nové knihy filmových esejů? Je Like a Virgin metafora na velké penisy? A mluví se v Cože anglicky?

Všechno vyřešíme v panelové diskusi Cinepuru s Antonínem Tesařem, Jiřím Flíglem a Ivou Hejlíčkovou. Živý přenos z Respekt stanu začne 1. srpna ve 12:00.