Živě z Letní filmové školy: programový blok Dobrodějové

Kdo jsou dobrodějové, proč to dělají a co jim to přináší? Jak se do smysluplného dobrovolnictví zapojit? O tom všem bude v sobotu 29. července 2023 na Letní filmové škole debata hosty hned ze dvou úžasných projektů – těmi prvními budou hosté z neziskovky Autismus jako Dar Barbora a Ernesto Chuecosovi se synem Ángelem a aktuálně oceněná nejlepší dobrovolnice letošního roku Hana Šmidrkalová, druhými pak báječní lidé ze Zdravotního klauna, konkrétně Hana Strnadová a Helena Poláková.

Programový blok začne ve 13:30.