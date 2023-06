Živě: Vystoupení Fialy či Pavla na bezpečnostní konferenci na Hradě

Praha - Rusko poslední rok ukázalo, že v rámci své agrese na Ukrajině je ochotné překročit veškeré meze včetně lidskosti. Na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Seznam válečných zločinů spáchaných na Ukrajině se podle něj rozrůstá a jejich krutost se stupňuje. Varoval před scénářem zamrzlého konfliktu, který by znamenal vznik trvalé bezpečnostní nestability ve východní Evropě.

Fiala označil za optimistické zprávy o ukrajinském postupu, ale nezdá se podle něj, že by válka skončila v nejbližší době. "Naopak nám hrozí scénář zamrzlého konfliktu, který by znamenal vytvoření centra trvalé bezpečnostní nestability ve východní Evropě," řekl. To podle něj znamená hrozbu, že se vyčerpají ukrajinské síly, možnosti podpory Ukrajiny a hlavně pozornost v západních zemích. Proto je tento scénář nutné odvrátit, což považuje za zásadní úkol západních vlád.

Ruskou krutost na Ukrajině podle Fialy dokládají útoky na civilisty a civilní infrastrukturu, mučení, bombardování nemocnic, dlouhodobé ohrožování bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny či nedávné zničení Kachovské přehrady a s tím související humanitární a ekologická katastrofa.

Situace na frontě podle Fialy zůstává vážná a mění se pomalu, což Česko staví před nová rizika. "Česká republika v nových zkouškách zatím dokázala obstát velmi dobře," uvedl. Česko podle něj reagovalo správně a začalo napravovat své zásadní slabiny, projevilo se i jako spolehlivý člen atlantického prostoru.

Předseda vlády ocenil, že vláda se shodla na nutnosti investic do bezpečnosti, což dokládá zákonný závazek dávat dvě procenta HDP na obranu. "Urychlujeme dodávky všeho, co urgentně potřebujeme pro obranu i logistiku," zdůraznil.

Za klíčový úspěch posledních měsíců považuje i podpis obranné smlouvy DCA se Spojenými státy. Smlouvu ještě musí projednat obě komory Parlamentu a podepsat prezident. "Její význam je dobře vidět na tom, že země, které do NATO přistupují letos, už souběžně s tím vyjednávají o bilaterální dohodě s Washingtonem," řekl Fiala.

Smlouva upravuje pravidla pro případy, kdy by ČR potřebovala působení ozbrojených sil USA na českém území. "Nezakládá automatický souhlas s pobytem amerických vojáků na našem území," zdůraznil Fiala. Považuje ji za oboustranně výhodnou, poskytuje podle něj navíc dobrou základnu pro budoucí jednání o prohloubení spolupráce.

Chce-li být ČR v bezpečí, musí podporovat připravenost a věrohodnost svých obranných sil a dostatečně do nich investovat. "Pokud máme zůstat mezi nejbezpečnějšími zeměmi na světě, musíme mít odvahu pro to něco udělat. Naše bezpečnost přímo závisí na zachování mezinárodního řádu založeného na dohodách, které se dodržují," uvedl Fiala.

Konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost pořádá od roku 2014 spolek Jagello 2000, jehož spoluzakladatel Zbyněk Pavlačík obdržel minulý týden z rukou premiéra Fialy Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos pro bezpečnostní politiku České republiky. Spolek pořádání pravidelných konferencí zahájil u příležitosti 15. výročí vstupu ČR do NATO.

