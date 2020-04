Živě: Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu

Praha - Vláda dnes schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ve čtvrtek vládní představitelé uvedli, že chtějí prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že si další pokračování nouzového stavu nepřeje, naopak Hamáček apeloval na jeho zachování. Poté, co ve čtvrtek Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná a uvedl, že je vláda měla přijmout podle krizového zákona, se kabinet shodl na tom, že o prodloužení nouzového stavu požádá. Pro dnešní jednání vlády ministerstvo zdravotnictví připravilo materiál, na jehož základě kabinet žádost do Sněmovny předloží.

Podle Babiše o prodloužení nouzového stavu dnes vláda nedebatovala, protože věc za ministry rozhodl soud. "Už jsem podepsal žádost na Sněmovnu, aby projednala naši žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května," řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. K 25. květnu by se měla uvolnit poslední restriktivní opatření, která vláda kvůli koronaviru přijala.

"Všem našim občanům děkuji, že jsou nejen kreativní a solidární, ale i zodpovědní. Díky vám můžeme rychle rozvolňovat (restriktivní) opatření," řekl Babiš. Česko podle něj prozatím epidemii zvládlo, a to včetně rizikového období Velikonoc.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, Sněmovna ho už jednou prodloužila do konce dubna. Pro další prodloužení nouzového stavu je opět nutný souhlas Sněmovny. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) dnes řekl, že by poslanci mohli o vládní žádosti rozhodovat na mimořádné schůzi 28. dubna.

Podle vlády je třeba nouzový stav zachovat, aby bylo možné restriktivní opatření uvolňovat postupně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek vyjádřil obavy, že náhlým ukončením všech restrikcí ke konci dubna by se mohla skokově zhoršit dosud dobrá epidemiologická situace ohledně koronaviru.

Vláda schválila vklad čtyři mld. Kč pro EGAP, spustí se COVID plus

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) získá čtyři miliardy korun jako záruky k úvěrům poskytovaným velkým exportním firmám zasaženým v souvislosti s koronavirem. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Díky tomu bude možné spustit program Záruka COVID plus. Kabinet bude moci do fondu v případě potřeby schválit další peníze. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo financí.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Novela zřídila také fond exportní pojišťovny.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.

O úvěry budou moci žádat podniky nad 250 zaměstnanců, u nichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží dosahuje minimálně jedné pětiny za loňský rok. Maximální hranice úvěru činí 25 procent z ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za loňský rok. Firmy budou mít nárok na úvěr od pěti milionů korun. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do 80 procent, minimální podíl banky tak bude 20 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla, že program vznikl na základě dohody s bankami, které také budou vyhodnocovat žadatele.

Program Záruka COVID plus doplňuje již zahájené úvěrové programy COVID pro živnostníky a malé firmy, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Ve dvou vlnách bylo přijato přes 9000 žádostí. Nyní se chystá třetí pokračování, do kterého je vyčleněno 150 miliard korun. Bude k dispozici drobným podnikatelům i firmám s až 500 zaměstnanci.