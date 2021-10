ŽIVĚ: Vláda schválila novelu snižující DPH u energií na nulu

Praha - Vláda dnes podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela podle ní míří do Sněmovny. Vláda na dnešním mimořádném zasedání projedná návrhy ministerstva zdravotnictví, které mají omezit šíření epidemie covidu-19. Resort navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce rovněž obnovit povinné nošení respirátorů v zaměstnání.

Vláda dnes podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) schválila novelu zákona, která od 1. ledna příštího roku umožní snížit u elektřiny a plynu sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu, a to na celý nadcházející rok. Novela podle ní míří do Sněmovny. Nulová DPH bude platit na elektřinu a plyn také letos v listopadu a prosinci, ministryně dnes podepsala potřebný dokument. Vláda těmito kroky reaguje na rostoucí ceny energií na světových trzích. Schillerová to napsala na twitteru.

Na elektřinu a plyn platí nyní sazba DPH 21 procent. Ke snížení DPH na nulu je potřeba souhlas Evropské komise. Vláda si je přitom vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí EU o DPH. Vyplývá to z materiálů, které má ČTK k dispozici.

Vláda už v pondělí odsouhlasila, že nulová sazba DPH na energie bude v listopadu a prosinci. Dočasné prominutí daně dovoluje ustanovení v daňovém řádu, které umožňuje ministryni financí hromadně prominout odvod daně při mimořádných, zejména živelních událostech. Odpuštění DPH je mimořádný úkon, který zatím ministerstvo financí využilo jen v případě respirátorů.

Vláda zároveň v pondělí zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k podání žádosti o aplikaci nulové sazby DPH k evropskému komisaři pro hospodářství a paralelně k jednáním s evropských výborem pro DPH o možnosti zavedení snížení sazby DPH pro dodání elektřiny a plynu. "Nicméně z důvodů nutnosti reagovat na aktuální kritický stav v oblasti energií a jejich negativní dopad na domácnosti a malé podniky, je tato navrhovaná úprava předkládána, aniž by tato úprava na úrovni Evropské unie byla schválena," upozorňuje materiál.

Osvobození od DPH u energií by mělo připravit veřejné finance měsíčně o 2,08 miliardy korun. V případě samotného státního rozpočtu jde o 1,3 miliardy korun. Veřejné finance celkově na DPH získaly letos ke konci září 323,6 miliardy korun, z toho do rozpočtu putovalo 208,7 miliardy korun.

Kabinet se dnes bude zabývat také zhoršující se epidemickou situací. V pondělí byl v Česku zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 od konce dubna. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bylo toto opatření projednáno se zástupci restauratérů i pivovarů a podporuje ho Hospodářská komora.

Ministerstvo chce také obnovit povinné nošení respirátorů uvnitř v zaměstnání a ve školách.

V rámci protikoronavirových opatření ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.