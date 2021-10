ŽIVĚ: Vláda projedná ceny energií a protikoronavirová opatření

Praha - Vláda na dnešním mimořádném zasedání projedná návrhy ministerstva zdravotnictví, které mají omezit šíření epidemie covidu-19. Resort navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Chce rovněž obnovit povinné nošení respirátorů v zaměstnání. Ministři se budou zabývat také rostoucími cenami energií. Kabinet projedná novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla od příštího roku snížit daň u elektřiny a plynu na nulu. Spolu s tím by měl projednat nařízení, na základě kterého domácnostem s průměrnou spotřebou do tří megawatthodin bude odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje, jde o částku maximálně 1500 korun za rok. Kroky souvisí s výrazným nárůstem cen energií.

Již v pondělí vláda odsouhlasila, že nulová sazba DPH na energie bude v listopadu a prosinci. Zároveň ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dostala za úkol vypracovat novelu tak, aby dodání elektřiny a plynu s účinností od 1. ledna 2022 bylo osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

"Prominutí daně pokryje listopad a prosinec 2021, nicméně dle aktuálních informací předpokládají dodavatelé energie změnu cen energií a plynu pro spotřebitele od ledna 2022, tj. zde je navrhováno upravit zákon o DPH tak, aby dodání elektřiny a plynu bylo od 1.ledna 2022 trvale osvobozeno od daně s nárokem na odpočet. Do doby udělení výjimky ze strany EU se bude jednat o úpravu, která bude v rozporu se směrnicí o DPH," uvádí pondělní materiál. Osvobození od DPH u energií by mělo připravit veřejné finance měsíčně o 2,08 miliardy korun. V případě samotného státního rozpočtu jde o 1,3 miliardy korun.

Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje řeší nařízení vlády, které v pondělí vláda odložila. Stát na specifickou podporu vyčlení maximálně osm miliard korun. Týkat se to bude zhruba 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy.

Kabinet se dnes bude zabývat také zhoršující se epidemickou situací. V pondělí byl v Česku zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 od konce dubna. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bylo toto opatření projednáno se zástupci restauratérů i pivovarů a podporuje ho Hospodářská komora.

Ministerstvo chce také obnovit povinné nošení respirátorů uvnitř v zaměstnání a ve školách.

V rámci protikoronavirových opatření ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.