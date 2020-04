ŽIVĚ: Vláda prodloužila příspěvky OSVČ, navýšila schodek rozpočtu

Živnostníci a podnikatelé postižení opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Návrh dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo financí v. Návrh zákona, který ještě musí projednat Parlament a podepsat prezident, umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června.

Podmínky programu Pětadvacítka se podle dřívějšího vyjádření ministryně nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení. V plné výši tedy bude možné nově žádat o maximální podporu 19.500 Kč.

K dnešnímu dni finanční správa přijala 259.163 žádostí o vyplacení příspěvku. Podle Schillerové už zpracovala 79,2 procenta žádostí. "Platební příkaz byl dosud zadán na celkovou částku 3,5 miliardy korun a v úterý odejde dalších 1,66 miliardy korun," uvedla ministryně. Průměrná částka na jednu žádost je 24.807 Kč.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na twitteru informovala o tom, že vláda ve středu projedná návrh, aby na jednorázový příspěvek 500 Kč denně dosáhly vedle OSVČ i malé společnosti s ručeným omezením bez zaměstnanců.

V dnes schválené novele MF s ohledem na nemožnost odhadnout, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu, navrhlo umožnit i třetí období nejdéle do 31. srpna. To by mohlo už být nově schváleno jen nařízením vlády a nemusel by se kvůli tomu schvalovat zákon. "Třetí bonusové období bude moci případně zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti," uvedl úřad.

Kabinet dnes o návrhu jednal s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která pokračování programu posvětila.

Od 9. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. O příspěvek je již nyní možné požádat do 29. června. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.

Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů MF až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by podle MF mělo státní kasu přijít na dalších až 13,6 miliardy korun. Reálně to ale podle úřadu bude zřejmě méně.

Na příspěvek dosáhnou lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek mohou žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nepodléhá zdanění. Splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.

Na finančních úřadech o příspěvek mohou požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezonní podnikatelé. Zaměstnanců se příspěvek netýká. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Zvýší se platby za státní pojištěnce Návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce od letošního června o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun vláda na dnešním zasedání schválila. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Letos stát za každého pojištěnce odvádí 1067 korun měsíčně. Zvýšení plateb by znamenalo letos růst státních výdajů o 20 miliard korun, v roce 2021 o 50 miliard korun. Návrh zákona, který předložilo ministerstvo zdravotnictví, projedná Sněmovna.

Na konečném růstu výdajů se ale může projevit i vývoj na trhu práce, kde podle analytiků hrozí kvůli epidemii koronaviru a následnému ekonomickému propadu propouštění. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně.

Vláda schválila další zvýšení schodku rozpočtu na 300 miliard Kč

Vláda schválila kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 300 miliard korun. Ministerstvo financí o tom dnes informovalo v. Vláda tak schválila navýšení schodku už podruhé během necelého měsíce. Na konci března Sněmovna kvůli epidemii schválila zvýšení letošního schodku na 200 miliard korun, z původně plánovaných 40 miliard korun před pandemií. Podle ekonomů není ale vyloučeno to, že schodek může být letos ještě vyšší.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, přes 192 miliard korun.

Schválený návrh počítá s celkovými příjmy 1,428 bilionu korun a výdaji 1,728 bilionu korun. Novela proti předchozí novele počítá s dalším poklesem příjmů o 60,1 miliardy korun. Zároveň MF navýšilo výdaje o 39,9 miliardy korun kvůli zvýšení plateb za státní pojištěnce, které dnes kabinet také schválil, a posílení vládní rozpočtové rezervy i výdajů na obsluhu státního dluhu.

Kvůli zvýšení plateb za státní pojištěnce tak MF navýšila peníze v kapitole Všeobecná pokladní správa o 22,3 miliardy korun. Zároveň v novém návrhu úřad zvýšil o 14,6 miliardy na 78,77 miliardy korun vládní rozpočtovou rezervu. Ta bude operativně využívána na zamezení šíření a řešení dopadů epidemie koronaviru. Jde o podpůrná vládní opatření i nákup ochranných pomůcek, plicních ventilátorů a dalšího nezbytného vybavení.

Výdaje na obsluhu státního dluhu pak MF navýšilo o tři miliardy korun. "Státní dluh v roce 2019 byl 1,640 bilionu korun. V souvislosti se změnou schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun dojde k celkovému meziročnímu nárůstu zadlužení o 281,13 miliardy korun. Zbylá část deficitu ve výši 18,87 miliardy korun bude financována ze státních finančních aktiv," uvedl úřad.

MF tak plánuje většinu schodku uhradit vydáváním státních dluhopisů, o které mají investoři v posledních týdnech velký zájem. Úřad si takto už zajistil například pokrytí všech korunových splátek dluhopisů splatných v letošním roce.

"Díky tomu, že naše země dlouhodobě patří mezi nejméně zadlužené země, může si zvýšení rozpočtového schodku kvůli záchraně ekonomiky dovolit. V důsledku vyššího schodku sice zadlužení mírně vzroste, ovšem i poté zůstane Česká republika mezi rozpočtově nejdisciplinovanějšími ekonomikami v Evropě," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, ale s ministryní financí bude chtít jednat o možných úsporách. Setkat by se měli na počátku května. Ministryně v neděli uvedla, že se deficit zvýší kvůli očekávanému poklesu státních příjmů a vzestupu výdajů, které obojí způsobila epidemie koronaviru. Se škrty v rozpočtu letos nepočítá.