ŽIVĚ: Vláda prodloužila Antivirus A, MF odloží firmám některé daně

Praha - Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z příspěvků z programu Antivirus do konce roku. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50.000 korun. Podnikatelům, které zasáhla vládní opatření, ministerstvo financí odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně do konce roku. Kabinet schválil také příspěvek podnikatelům na komerční nájem a finanční kompenzace pro zájezdové dopravce a kulturu.

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50.000 korun. Schválila to vláda. Na twitteru to dnes oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy.

Celý výdělek by stát měl v uzavřených firmách proplácet podle návrhu už od října. Zda se zvýšení týká i karantény, není zatím jasné. Maláčová ji nejdřív zmínila v tweetu, který pak ale smazala. V novém tweetu už zmínka o karanténě není.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila na 30. dní. Nejdřív platila omezení provozu. Od pondělí pak musela kulturní zařízení zavřít. Restaurace nejsou otevřené ode dneška, mohou mít do 20:00 jen výdejové okénko.

Podle odhadů ministerstva práce nová nařízení o uzavření dopadla asi na 200.000 lidí. Výdaje na příspěvek A by mohly za listopad a prosinec činit 1,9 miliardy korun. Za říjen se může vydat asi 3,6 miliardy korun na mzdové příspěvky pro asi 230.000 zaměstnanců, spočítalo ministerstvo práce.

Program Antivirus měl končit na konci října. Vyplácí se z něj dva druhy příspěvků. Vedle podpory A je to ještě příspěvek B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. S prodloužením jeho vyplácení projednávaný návrh nepočítal. Resort v podkladech pro vládu uvedl, že je ale případné obnovení této podpory možné podle potřeby.

Odbory a zaměstnavatelé opakovaně požadovali, aby program Antivirus zůstal aspoň do konce roku, než se přijme systémový kurzarbeit. Vláda jeho zavedení naplánovala od listopadu. Na jeho pravidlech se však několik týdnů nemohla shodnout. Její výsledný model odboráři a podnikatelé kritizují. Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že se návrh nepovedl. Teď je novela ve Sněmovně. Opoziční strany ji chtějí upravit.

MF odloží zasaženým podnikatelům úhradu některých daní

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od dneška do konce roku. Schválila to vláda, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upřesnila, že opatření se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří. MF upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem.

"Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Aby se podnikatelům vše zjednodušilo, tak oznámení půjde poslat Finanční správě i e-mailem jako to bylo v případě kompenzačních bonusů. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně," uvedla Schillerová. MF zveřejnilo i seznam oborů, kterých se automatické odložení týká.

Schillerová upozornila, že pokud podnikatelé za letošní rok očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu. "Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace," uvedla.

Ministerstvo také informovalo, že nad rámce dnes přijatých opatření mohou podnikatelé nadále využívat některých opatření v rámci tzv. liberačního balíčku, která byla zavedena již během jarní vlny pandemie. Jde například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční nebo celní úřad nebo plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

"V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů," upozornilo MF. Jde o možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav nebo možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Stát opět přispěje podnikatelům na komerční nájem

Podnikatelé, kterým vláda v boji proti koronaviru nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí. Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za toto období. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na rozdíl od první výzvy programu COVID nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Na program je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici. Program dnes schválila vláda, sdělila ČTK mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

O příspěvek na nájem budou moci žádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy. Dále mohou žádat o podporu komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let. Oproti původnímu návrhu se program nebude vztahovat na herny a kasina, řekla ČTK Filipová.

S vyhlášením výzvy se počítá v říjnu. Na podání žádosti budou mít zájemci alespoň 30 dní. Na program se vztahuje tzv. dočasný rámec, tedy maximální suma, kterou může jeden žadatel získat z programů veřejné programy. Suma činí 800.000 eur (asi 21 milionů Kč).

Podnikatelé zasaženi v souvislosti s první vlnou pandemie mohli od 26. června do 30. září žádat o příspěvek na komerční nájem. Stát jim na nájem za duben, květen a červen přispívá 50 procent. Podmínkou bylo, že majitel nájemné o 30 procent sníží a nájemce doplatil pětinu. Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo 18.720 žádostí za 2,6 miliardy korun. Na program bylo vyčleněno pět miliard korun.

Zájezdoví dopravci dostanou až miliardu korun

Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát z krize od státu až miliardu korun. Kompenzace, které budou vypláceny za sedačku a den, schválila vláda. ČTK to sdělil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Oproti původnímu návrhu by program zřejmě neměl limitovat autobusy vyrobené před rokem 2000.

Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. U běžného zájezdového autobusu činí až 150.000 korun měsíčně, u patrových vozidel s cenou kolem 14 milionů korun je to ještě o 100.000 korun více. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti. Podle ministerstva dopravy má podpora umožnit provozovatelům adaptaci na situaci na trhu do druhého čtvrtletí příštího roku. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia, se kterým resort program konzultovalo, podpora dopravcům pomůže, je však nutné jí poskytnout co nejdříve.

Dopravcům během jara klesly zakázky téměř na nulu. V létě, které obvykle patří k nejdůležitějším obdobím pro zájezdové firmy, se dopravci dostali na zhruba pětinu běžného počtu zakázek. Na podzim se ovšem situace opět začala zhoršovat a objednavatelé začali zakázky dopravcům opět ve velkém rušit.

Vláda schválila pokračování COVID kultura, je v něm 750 mil. Kč

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu COVID kultura. Na tuto pomoc je v něm vyčleněno 750 milionů korun, program dnes schválila vláda. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru zbytečně vynaložené náklady či nemohli kvůli opatřením pokračovat ve své umělecké nebo kulturní činnosti. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60.000 korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun, podrobnosti zveřejní ve čtvrtek.

Program navazuje na předchozí program COVID kultura, v němž bylo vyčleněno 900 milionů korun, mnozí z potenciálních žadatelů na něj ale nedosáhli. Bylo tomu tak třeba v případě filmových distributorů. Zaorálek dnes uvedl, že podpora audiovize není zahrnuta ani v novém programu. "Tu budu předkládat příště zvlášť, bude směřovat přes Státní fond kinematografie," uvedl.

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.

Podpora je určena výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. U subjektů podnikajících v kultuře jde o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.