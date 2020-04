ŽIVĚ: Vláda plánuje rozvolňovat opatření do 8. června

Praha - Vláda dnes představila plán pro otevírání obchodů a dalších zařízení a provozoven uzavřených kvůli novému typu koronaviru. Rozdělila ho do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Nejprve by měli otevřít řemeslníci, farmářské trhy a autobazary, postupně by se měly každý týden a později po 14 dnech přidávat další obchody či akce. V poslední vlně by mohly otevřít například všechny provozovny v nákupních centrech, řekl novinářům vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). ČTK živě přenáší tiskovou konferenci po jednání kabinetu.

Havlíček uvedl, že vládní plán vychází ze scénáře, kdy by bylo šíření koronaviru "pod kontrolou". "Může tam dojít k určitým posunům, ale byli bychom rádi, kdybychom to takto dodrželi," uvedl. Plán připodobnil k podobnému scénáři, který připravilo sousední Rakousko. Česká republika je podle něj obezřetnější v případě obchodních center.

Za dodržování hygienických pravidel na trzích bude odpovídat provozovatel, budou se muset dodržovat rozestupy mezi stánky. Na místě bude muset být dezinfekce. Dnes o tom rozhodla vláda, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

Podle odhadu asociace může zbankrotovat až 40 procent malých českých farem. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek již dřív uvedl, že někteří zemědělci se "mají lépe" díky většímu odbytu například ze dvora. Tuto výjimku již dříve vyjednalo na vládě ministerstvo zemědělství. Ti, kteří jsou ale závislí na odbytu na trzích, jsou na tom podle Šebka katastrofálně. Kvantitativní odhady asociace tržišť ale nechtěl komentovat.