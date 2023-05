ŽIVĚ: Vláda o konsolidačním balíčku a úpravách penzí

Praha - Tempo zadlužování České republiky je hrozivé a je dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. V úvodním projevu při představování vládního konsolidačního balíčku a důchodové reformy to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Většinu snížení schodků podle ministerského předsedy zajistí úspory, například omezení dotací. Pokud by vláda opatření neudělala, schodek rozpočtu v příštím roce by byl o 94 miliard korun vyšší, v roce 2025 o 148 miliard, uvedl. Kabinet podle něj je a bude rozpočtově zodpovědný.

Omezení neinvestičních dotací přinese 46 miliard korun, omezení provozních a mzdových výdajů státu přes 20 miliard, řekl Fiala. Důchodová reforma pak podle něj stojí na úpravách výpočtu věku odchodu do důchodů, změně valorizací penzí a úpravách předčasných důchodů.

Vláda navrhuje, aby daň z přidané hodnoty (DPH) nově měla dvě sazby místo nynějších tří. Více chce zdanit alkohol nebo tabák. Zlevnit naopak chce potraviny, bydlení a léky. I když se některé daně zvýší, vláda se soustředila na to, aby dopady na občany byly co nejnižší, uvedl premiér Fiala.

Zrušeno bude 22 daňových výjimek. Zkrátí se tak mimo jiné daňové přiznání, řekl Fiala. Vláda také podle něho slíbila zjednodušit a zpřehlednit daňový systém.