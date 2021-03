ŽIVĚ: Vláda chce o 30 dní delší stav nouze, testovat budou i firmy do 10 lidí

Praha - Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. O schválení návrhu vládou odpoledne ČTK informoval vicepremiér Jan Hamáček. Povinné testování se podle ministryně Aleny Schillerové od 6. dubna rozšíří o firmy do 10 zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají s třetími osobami.

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli opatřením proti šíření koronaviru o 30 dní. O schválení návrhu vládou informoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nynější stav nouze vyhlášený kvůli covidu-19 končí 28. března. Ve Sněmovně vláda zatím podporu vyjednanou nemá. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s opozicí o prodloužení jednat ve středu. Podklady k účinnosti dosavadních opatření by měly obdržet opoziční strany dnes.

"Budeme pečlivě a trpělivě vysvětlovat," uvedl Hamáček k plánovaným jednáním s opozicí. Systém opatření podle něj zabírá, ovšem jako celek. Opatření jsou navzájem provázána, když jedno vyndáme, nebude celek fungovat stále stejně, hájil Hamáček zejména pokračování zákazu opouštění okresů. Že okresní uzávěra není zbytečná, podle něj ukázalo to, že nejvíc se situace zlepšila v okresech, které byly uzavřeny jako první. Důkazem je podle vicepremiéra i to, že do moravských krajů nedorazila nová mutace viru s takovou intenzitou jako na západ Čech. Věří, že se na prodloužení kabinet s poslanci dohodne.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října, nově ho mohou při nižší síle epidemie vystřídat opatření podle pandemického zákona.

Po říjnovém vyhlášení nouzového stavu poslanci několikrát žádost vlády o jeho prodloužení podpořili. Menšinová vláda se přitom opírala o podporu komunistů. Poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale Sněmovna nepodpořila, když pro nehlasovali ani komunisté. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s ústavou. Poslanecká sněmovna tento nouzový stav odmítla prodloužit a zároveň vybídla kabinet, aby v případě potřeby vyhlásila nový. Vláda tak učinila 26. února.

Testování se od 6. dubna rozšíří o firmy do 10 lidí

Povinné testování se podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) od 6. dubna rozšíří o firmy do deseti zaměstnanců a živnostníky, kteří se při práci setkávají s třetími osobami. Schválila to dnes vláda, uvedla Schillerová na twitteru.

Každý týden se tak podle Schillerové testům podrobí až čtyři miliony lidí, průměrně půl milionu denně. "Plošné testování je spolu s očkováním naše hlavní jízdenka zpět do normálního života," napsala dále.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do 12. března, podniky s 50 až 249 pracovníky do 15. března. Společnosti s deseti až 49 zaměstnanci musejí všechny zvládnout otestovat do pátku. Testování je závazné také na úřadech a v dalších veřejných institucích.

Testování je zatím povinné jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je ale třeba vyhodnotit ještě jedno kolo testů. Díky firemnímu testování se podle dosavadních odhadů daří odhalovat asi 3000 pozitivních lidí denně. Pozitivita ve druhém kole je podle Havlíčka zhruba poloviční, uvedl dnes.

Aktuální průzkum Hospodářské komory ukázal, že 57 procent podniků s více než 50 zaměstnanci testování zvládá. Za problém považuje 52 procent firem dodatečné náklady. Společnosti by měly mít možnost si na test nárokovat ze zdravotního pojištění příspěvek 60 korun, maximálně ho budou moci čerpat na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Podle Hospodářské komory by se měla dotace vzhledem k aktuálním cenám testů na trhu zvýšit alespoň na 100 korun. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje proplácení osmi testů, přičemž čtyři testy měsíčně by byly povinné.