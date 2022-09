ŽIvě: Vláda bude jednat o maximální ceně proudu pro domácnosti i firmy

Praha - Vláda se v podvečer mimořádně sejde, aby rozhodla o maximální ceně elektřiny pro domácnosti, veřejný sektor a firmy. Opatření má odběratele podržet v době strmého růstu cen energií. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli řekl, že částka pro domácnosti musí být stanovena tak, aby měly pocit, že opravdu pomůže. V případě firem uvedl, že je situace složitější. Doufá v to, že jakákoliv forma podpory velkým firmám bude i pro podnikatele, malé a střední firmy. Před jednáním kabinetu se sejde s předsedy nejvýznamnější svazů a diskutovat s nimi o nejlepší cestě.

Fotogalerie

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vládě doporučí garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun. Jaký by mohl být cenový strop pro domácnosti, zatím ministr nechtěl uvést. U domácností s nízkým příjmem by měl podle něj pomoci se zvládáním zvýšených nákladů na energie ještě příspěvek na bydlení. Ve veřejném sektoru, tedy v nemocnicích, školách a dalších zařízeních, budou mít možnost využít maximálních cen bez ohledu na to, kdo je vlastníkem a provozovatelem zařízení.

Velkoobchodní cena elektrické energie v pátek končila na 496 eurech za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur.

Opatření by mohla platit nejdřív od listopadu a nejpozději od ledna příštího roku, a to asi dva roky, uvedl Stanjura. Pro fungování opatření bude podle něj potřeba uzákonit povinnost, aby výrobci energií prodávali část produkce - asi deset až 20 procent - státu nebo státnímu prodejci. Sněmovna by o návrzích měla jednat v pátek, Senát v následujícím týdnu

Na pokrytí výdajů státu na zvládání nárůstu cen energií chce vláda použít mimořádné zdanění energetiky a dalších sektorů.

Bartoš: Na opatření kvůli drahým energiím bude mít zásadní vliv návrh EK Na nastavení opatření, která by měla snížit dopady vysokých cen energií, bude mít podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) zásadní vliv návrh Evropské komise, který má představit v úterý. Do konce týdne, tedy před pátečním jednáním Sněmovny, by měla být všechna opatření "seskládána". Bartoš to dnes řekl novinářům před mimořádnou schůzí vlády. Ministři se dnes sešli, aby rozhodli o maximální ceně elektřiny pro domácnosti, veřejný sektor a firmy. Například ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) předpokládá, že konečný návrh na řešení drahých energií vláda dnes přijme. Naopak Bartoš se přímo nevyjádřil. Pokud bude pro domácnosti stanovena nejvyšší cena za elektřinu a plyn, mělo by se to podle Bartoše propojit s nástrojem, který by vedl k úspoře. U pomoci průmyslovým firmám ministři čekají na návrhy ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), který se dnes sešel se zástupci profesních svazů, uvedl Bartoš. Dopad opatření na rozpočet je podle Bartoše nesporný, za nutné ale považuje zvolit správnou a vyváženou cestu. "Ministr Síkela včera (v neděli) uváděl případ Libanonu, dříve prosperující země, kde začaly být neodborné zásahy do regulace cen energií, tak ten stát šel do krachu. Tohle pro Českou republiku zodpovědná vláda nemůže ani riskovat," řekl. Ministři pro energetiku zemí Evropské unie se v pátek dohodli, že by bylo vhodné na pomoc spotřebitelům využít neočekávané zisky výrobců energie z levnějších zdrojů. Zároveň pověřili Evropskou komisi vypracováním dalších opatření v boji proti drahým energiím. Meziroční inflace v srpnu podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu dosáhla 17,2 procenta. Ceny elektřiny vzrostly o 34,6 procenta, plyn zdražil o 61,4 procenta.