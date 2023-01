Živě: Vítejte v Modelářském světě

Modelářský svět je nový spolek, jehož úkolem bude v následujících letech propagovat a popularizovat modelářství, a to zejména to papírové. Modelářství obecně má u nás silnou historií a v posledních letech díky široké konkurenci volnočasových aktivit se dostává do pozadí. A my si myslíme, že to je špatně. A rozhodli jsme s tím něco dělat. Zveme vás na oficiální představení spolku v úterý 24. ledna od 20:00.

Proč jsme se tak rozhodli? Jaké benefity modelářství přináší? Proč by se hlavně děti měli věnovat modelářství? Co vše máme v plánu? A jak svých cílů hodláme dosáhnout? O tom všem se budeme v úterý bavit.

Večer bude moderovat Josef Kropáček, v komunitě známý papírový modelář a papírový archeolog. A náš spolek budeme představovat všichni tři zakladatelé. Jmenovitě Tomáš Bělka, Vojtěch Volný a Jan Krystek. Všichni jsme velmi úzce již dlouhé roky spjatí s modelářskou komunitou, víme, jak to v ní chodí, co se za ty léta změnilo, a shodli jsme se, že je potřeba to pořádně rozhýbat.