Živě veřejná diskuse: Jak začlenit místa paměti do veřejného prostoru?

Iniciátor mnoha kulturních žánrů Vladimir 518, historička, architektka a radní pro územní rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová a děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci Jan Stolín o proměnách největšího pražského brownfieldu ve veřejné diskusi Památníku ticha.

Diskusi nazvanou Hranice míst paměti můžete sledovat ve čtvrtek 18. května od 10:00 hodin. Po debatě zaměřené na život po válce na Ukrajině jde o v pořadí druhou akci z cyklu Vysílání stanice Bubny.

„Dvanáct let trvalo projektování Památníku ticha. V posledních letech spolupracujeme i na koordinaci veřejných prostor. Až dosud to bylo stále jen vizionářství na území nekonečného zapomenutí. Okolí místa paměti jsme nazývali ,smetištěm dějin‘. V posledních měsících se všechno dalo do pohybu a je třeba si pokládat otázky, zda jsme na tu proměnu dobře připraveni. Zda jsme neřešili až dosud jen dopravní systém a napojení ulic naplánovaných v logických osách v Holešovicích dolních a horních. Je třeba aktivně pracovat s identitou města a se vzpomínkami na období, z nichž se můžeme poučit, jež nás mohou varovat. Zapomínání a rozpomínání už máme ve dvacátém století a nakonec i v tom jednadvacátém až dost,“ říká ředitel Památníku ticha Pavel Štingl. Účast na veřejné debatě je možné rezervovat na rezervace@bubny.org.

Území kolem Památníku ticha v Bubnech se má změnit z největšího pražského brownfieldu v moderní čtvrť. Ta ale nesmí zapomenout na historii svého okolí. Praha je tak svědkem nebývalé proměny jedné z centrálních částí metropole a kolem nádraží Bubny nyní neprojíždějí vlaky, ale těžká stavební technika. Památník ticha proto otvírá diskusi o tom, jak se bude budoucí město zabydlovat – a to nejen pro kanceláře a byty, ale také pro nové veřejné prostory, navazující na kulturní identitu Prahy. Tématem diskuse není „reportáž ze staveniště“, ale otázka, co má toto staveniště přinést a co se změní na podobě i charakteru města za dva roky, až se tento úsek trati dobuduje. Hosté debaty budou hovořit například i o možnostech dotvoření veřejného prostoru uměleckými díly a vhodnými prvky připomínajícími historii města. Památník ticha zkoumá ve svých příbězích charakter a povahu metropole. Zkoumá také, kde jsou její charakterové rysy otisknuty do prostředí města. Místo paměti se bude nacházet právě na rozhraní nového a starého osídlení. Moderátorkou diskuse, která je zároveň součástí doprovodného programu Open House Praha, bude architektka, pedagožka a specialistka na veřejný prostor Pavla Melková.

