Ve středu se do škol vrátí maturanti, od 30. listopadu další žáci ZŠ

Praha - Ve středu 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Souvisí to s tím, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na jednání vlády navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému by se Česká republika měla přesunout do čtvrtého. Pokud se tak stane, další žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou střídat.

"Od středy 25. listopadu se vrátí prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků šestiletých oborů vzdělávání v konzervatoři na středních školách. Stejně tak, a odpovídá to prioritám, které jsme jako ministerstvo představili před několika týdny, se vrátí zpět prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků, respektive studentů," řekl Plaga.

Školy jsou nyní z velké části kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Ve středu se pak do lavic vrátily první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky škol speciálních.

Další žáci ZŠ půjdou do škol 30. listopadu, druhý stupeň střídavě

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Novinářům to dnes řekli ministři školství Robert Plaga (ANO) a Jan Blatný (za ANO). Podmínkou je schválení přesunu ČR z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika.

Základní školy byly uzavřeny od 14. října. Žáci 1. a 2. tříd základních škol se vrátili ve středu 18. listopadu. Otevřely se také speciální školy, které byly zavřené od 2. listopadu.

Blatný navrhne vládě v pátek zmírnění opatření podle PES

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek vládě navrhne zmírnění opatření proti covidu-19. Z pátého stupně protiepidemického systému PES by se ČR měla přesunout do čtvrtého, který znamená mírnější opatření. Řekl to na dnešní tiskové konferenci, kterou uspořdal společně s ministrem školství Robertem Plagou (ANO).

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno by mohlo být také shromažďování až šesti osob nebo by měl být zmírněn zákaz vycházení až od 23:00 místo současných 21:00.