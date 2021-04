Živě ve středu: MSP v době pandemie: výzvy pro přítomnost, strategie pro budoucnost

ČTK připravila debatu o malých a středních podnicích, vysílat ji bude ve středu 21. dubna od 16:30 na svém portálu České noviny. Pozvání přijali zástupci MPO, CzechTrade, AMSP ČR, IPSOS a HM PARTNERS. Pořadem bude spoluprovázet europoslankyně-nestraník za ANO, spolupředsedkyně a iniciátorka skupiny pro malé a střední skupiny Evropského parlamentu Martina Dlabajová.

Průmyslové odvětví tvoří více než 20 procent ekonomiky celé EU a zaměstnává přibližně 35 milionů lidí. Zároveň průmysl představuje 80 procent vývozu evropské sedmadvacítky. EU má přední místo i v přímých zahraničních investicích – sama je velkým investorem všude ve světě a také příjemcem těchto investic. Naprostou většinu, tedy 99 procent evropských firem jsou malé a střední podniky, které pandemie koronaviru těžce zasáhla. Musely se přizpůsobit nové situaci, mnohé z nich se zadlužily a další byly nuceny propustit část svých zaměstnanců nebo své podnikání zcela zavřely.

Už loni na jaře Evropská komise představila novou průmyslovou strategii, která by zajistila úspěšný přechod ke klimatické neutralitě a z EU by udělala jedničku v digitální oblasti. Spolu s průmyslovou strategií představila komise také strategii pro malé a střední podniky. Oba dokumenty však byly zveřejněny těsně před vypuknutím pandemie a nemohly na nové výzvy reagovat. Evropský průmysl čeká v příštích letech nelehké období, kromě tzv. dvojí transformace se bude muset vypořádat s dopady největší hospodářské krize od konce druhé světové války. Hospodářské oživení navíc s největší pravděpodobností nebude tak rychlé, jak se před rokem očekávalo. Evropský parlament proto vyzval Evropskou komisi, aby klíčové strategie pro průmysl přepracovala. Přípravy v tyto týdny finišují a dokumenty budou brzy představeny.

Jak silně současná krize zasáhla malé a střední podniky? V čem malé a střední podniky vidí největší problémy pro budoucí oživení ekonomiky? Kde naopak spatřují příležitosti? Jak by měla vypadat budoucí průmyslová politika EU, aby zohledňovala klíčové postavení malých a středních podniků v unijní ekonomice? Jaké by měly být ambice nové strategie v mezinárodním obchodě a co to přinese malým a středním podnikům? Jak vhodně posilovat evropská strategická odvětví a vyhnout se protekcionismu?

Na tyto a další otázky budou v přímém přenosu z Akademie ČTK odpovídat náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová, generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR Pavla Břečková, Tomáš Macků, External Affairs Director z IPSOS a ředitel společnosti HM PARTNERS, trenér, konzultant a kouč Zdeněk Michálek. Vysílání se uskuteční ve středu 21. dubna od 16:30 na webu ceskenoviny.cz.