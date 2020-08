V U. Hradišti začala Letní filmová škola

Návštěvníci Letní filmové školy (LFŠ) čekají 7. srpna 2020 před kinem Hvězda v Uherském Hradišti na vyzvednutí akreditace. Festival začal ve stejný den a potrvá do 12. srpna.

Návštěvníci Letní filmové školy (LFŠ) čekají 7. srpna 2020 před kinem Hvězda v Uherském Hradišti na vyzvednutí akreditace. Festival začal ve stejný den a potrvá do 12. srpna. ČTK/Glück Dalibor

Uherské Hradiště - Projekce snímku režiséra Slávka Horáka Havel, který se soustředí na osobní život prvního českého prezidenta Václava Havla, dnes slavnostně zahájila Letní filmovou školu (LFŠ) v Uherském Hradišti. Přehlídka začala prvními projekcemi dnes v poledne, potrvá do středy 12. srpna. Letošní 46. ročník ovlivnila pandemie koronaviru, přehlídka se měla původně uskutečnit v tradičním termínu na přelomu července a srpna. Kvůli koronaviru ji organizátoři přesunuli na pozdější termín a zkrátili.

Ředitelka filmové školy Radana Korená uvedla, že organizace letošního ročníku byla velmi náročná, dlouho se nevědělo, v jaké podobě se bude moci uskutečnit. "A 15.května jsme se rozhodli, že 'filmovku' uděláme a stihneme ji za necelé tři měsíce připravit," uvedla dnes při zahájení festivalu.

Film Havel se věnuje době předcházející tomu, než se dramatik a disident Václav Havel stal posledním československým a prvním českým prezidentem. Titulní roli ve filmu hraje Viktor Dvořák a jeho první ženu Olgu Anna Geislerová. V kinech je od 23. července. Snímek je podle tvůrců o Havlově boji za pravdu, pronásledování a věznění, ale také milostných vztazích a vlastních pochybách.

Film byl na LFŠ uveden v rámci sekce českých a slovenských novinek, která představuje například Nabarvené ptáče Václava Marhoula, Vlastníky Jiřího Havelky, snímek Modelář Petra Zelenky nebo dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Slavnostní zakončení LFŠ ve středu bude spojené se světovou premiérou filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy.

Podle Korené je malý zázrak, že se letošní přehlídka uskuteční. Řada kulturních akcí v zemi byla kvůli koronaviru zrušena. "Věřím, že těch šest dnů bude krásných, bude vše v pořádku a bezpečné pro všechny a ukážeme ostatním organizátorům i dalším lidem, že je to možné," uvedla Korená.

Do Uherského Hradiště letos přijedou zejména hosté z Česka, k řadě filmů dorazí delegace. Nepřijede však autorka kostýmů a herečka Krystyna Zachwatowicz-Wajdová, manželka klasika polské i evropské kinematografie Andrzeje Wajdy. "Lékaři jí to nedoporučili kvůli předpovědi počasí a velkým vedrům a jejímu věku, je jí 90 let," uvedl programový ředitel Jan Jílek. Nedorazí ani německá herečka Hanna Schygullová, která má zraněnou nohu a není schopná cestovat.

Program je rozdělený do tří základních bloků nazvaných Historie, Současnost a Česko/Slovensko, pod které spadá řada dalších sekcí. LFŠ letos uvede například retrospektivu děl Andrzeje Wajdy, sekce Terra festivalis, která představuje vybranou národní kinematografii, je zaměřena na Izrael.

Připraveny jsou i koncerty a divadelní představení či výstavy, které představí plakáty k Wajdovým filmům nebo historii i současnost Izraele. Česká tisková kancelář připravila výstavu zaměřenou na manipulaci a cenzuru ve fotožurnalistice.

LFŠ pořádá Asociace českých filmových klubů.