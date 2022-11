Živě: V sobotu se koná celonárodní sbírka potravin, potřebných přibývá

Praha - Víc než 1400 obchodů a tisíce dobrovolníků se v sobotu zapojí do podzimního kola celorepublikové potravinové sbírky. Lidé mohou darovat trvanlivé jídlo nebo drogistické zboží. Pomoc je určena osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, handicapovaným, lidem bez domova a dalším potřebným, kterých v poslední době výrazně přibývá. Už od 8. listopadu do 22. listopadu je možné přispět také prostřednictvím on-line nákupů.

Lidé mohou v obchodech koupit a pak darovat základní trvanlivé potraviny, jako je mouka, cukr, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, trvanlivé mléko, přesnídávky pro děti, masové i jiné konzervy, instantní polévky. Z drogistických výrobků je zájem o sprchové gely, šampony a mýdla, dětské pleny, vložky, toaletní papír, kartáčky na zuby či zubní pasty. Zboží budou za pokladnami vybírat dobrovolníci v zelených zástěrách s logem sbírky.

Trvanlivé jídlo a hygienické potřeby se pak z obchodů převezou do skladů potravinových bank, odkud je budou lidem v těžké životní situaci rozdělovat charitativní organizace, sociální služby či farnosti.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních akcí v republice, začala v roce 2013, od roku 2019 se koná dvakrát ročně. Jen předloni bylo jarní kolo kvůli epidemii koronaviru zrušeno. Pořádá ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a obchodními řetězci, zapojují se také neziskové organizace a další partneři. Nad letošním podzimním kolem Sbírky potravin převzal záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (oba KDU-ČSL).

Podle zástupců potravinových bank kvůli koronavirové epidemii a rostoucí inflaci výrazně narostl počet lidí, kteří se ocitli ve složité situaci a potřebují pomoc. Letos využilo potravinové banky v Česku alespoň jednou zhruba 270.000 lidí, tedy o 70.000 víc než za celý loňský rok, řekla už dříve ČTK ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

"Nejsou to lidé bez zaměstnání nebo ti, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Přichází stále více těch, kterým příjmy ze zaměstnání prostě nestačí. Stále více je mladých rodin s malými dětmi nebo seniorů, jimž důchod nepokryje základní potřeby," uvedla.

Před sobotní sbírkou jsou sklady potravinových bank skoro prázdné, potřebují hlavně základní trvanlivé potraviny.

Seznam míst, které se do sbírky zapojily, je na webu sbírky. Potraviny lze darovat v kamenných i internetových obchodech. Při jarním kole putovalo do skladů potravinových bank 431 tun zboží, o rok dřív to bylo o 19 tun víc. Potravinové banky kromě výtěžku ze sbírek či darů sponzorů získají zdarma přebytky potravin z obchodních řetězců, zemědělství i potravinářského průmyslu.