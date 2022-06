Živě: V Praze se sešli zemědělci, protestují proti nastavení dotací

Praha - V paláci Lucerna a jejím okolí se dnes sešli zemědělci, kteří se chystají protestovat proti nastavení zemědělských dotací ve prospěch malých farmářů. Podle zpravodaje ČTK kolem 09:30 zaplnili velký sál Lucerny, kde protestní shromáždění začalo. Účastníci protestu troubí na trumpety, mají transparenty.

Protest zahájí proslovem prezident Agrární komory Jan Doležal. Ke shromáždění promluví následně prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Vládu by měl zastoupit vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přišli také poslanci ANO Jaroslav Faltýnek a Margita Balaštíková. Organizátoři budou přenášet vystoupení z Lucerny na obrazovku na Václavském náměstí.

Zemědělci do sálu Lucerny přinesli transparenty s nápisy Naše práce, vaše potraviny, Chceme české potraviny! nebo My chceme jen bez vládní diskriminace pracovat a žít, a s Vámi společně české potraviny jíst. Na transparentech mají také názvy svých domovských družstev a firem, například Zemědělské družstvo Ostaš či Kralovická zemědělská a.s.

Po poledni se zemědělci chtějí vydat na protestní průvod k úřadu vlády, kvůli tomu se očekávají dopravní komplikace.

Vláda se na podobě dotací pro období mezi lety 2023 až 2027 definitivně shodla na konci května. Komora a zemědělský svaz od začátku roku kritizovaly rozhodnutí změnit nastavení takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na další dotační období to bude 23 procent z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno deset procent. Vláda o změně rozhodla už v lednu, což už tehdy vyvolalo protesty zemědělců.

Protestní akci kritizuje Asociace soukromého zemědělství ČR, která zastupuje hlavně malé farmáře. Podle předsedy Jaroslava Šebka komora a svaz "dávno hájí pouze miliardové dotace vesměs pro pár největších agrobyznysových subjektů, které s normálním zemědělstvím nemají vůbec nic společného".

Přenos z Václavského náměstí začne v 11:30.

Prezident Agrární komory: V Česku se chystá dotační tunel

Produkční zemědělci se kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití. Na protestním setkání zemědělců v pražské Lucerně to dnes řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, který shromáždění svým projevem zahájil. Zmínil také, že přesun peněz k menším farmářům povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí.

Doležal zmínil, že zemědělci sdružení v Agrární komoře hospodaří na více než 60 procentech zemědělské půdy. Větší firmy jsou podle něj zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti.

Komora i Zemědělský svaz už od ledna protestují proti změnám v nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Kritizují vládní rozhodnutí změnit nastavení takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na další dotační období to bude 23 procent z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno deset procent. Více peněz tak dostanou malí farmáři.

Podle Doležela to povede k tomu, že místo hospodaření se budou "těžit dotace". Varoval před tím, že kvůli tomu, že produkční zemědělci dostanou méně peněz, budou podniky rušit chovy a propouštět zaměstnance. "V ČR se nechystá podpora produkčního zemědělství, chystá se dotační tunel. Velké investiční skupiny budou skupovat půdu a brát práci zemědělcům," řekl. Hrozí to, že budou vznikat fiktivní zemědělci, kteří budou jen čerpat dotace bez produkce, dodal. Kritizoval také to, že o nastavení dotací podle něj rozhodují poradci politiků, kteří zemědělství vůbec nerozumí.

Na setkání měl původně dorazit ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je ale od začátku týdne v covidové izolaci. Zastoupil ho předseda lidovců a ministr práce sociálních věcí Marian Jurečka, který je soukromý zemědělec. Na zemědělství mu podle jeho slov vždy záleželo a v lednu, kdy vládní koalice vyjednávala o nastavení dotací, navrhoval jinou podobu poté, co se seznámil se situací některých firem.

Ministr zemědělství má podle něj za úkol najít formu podpory pro zemědělce, kteří se zabývají živočišnou výrobou a pěstováním citlivých komodit zhruba v objemu tří miliard korun. "Začali jsme debatu i například o tom, jak to řešit v oblasti důchodového pojištění," řekl. Do tří týdnů podle něj má vzniknout návrh, aby tyto kroky šly realizovat už v roce 2023. Jedna z forem podpory může být i formou daňových úlev.

Jurečka si také nemyslí, že nové nastavení zemědělské politiky povede k likvidaci českého zemědělství. Uvedl také, že zvyšování cen potravin podle něj kvůli rostoucím cenám energií nelze úplně zastavit, vláda ale podniká kroky, jak růst cen zpomalit.