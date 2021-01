ŽIVĚ: V Praze protestuje asi 2000 lidí proti vládním opatřením

Praha - Na pražském Staroměstském náměstí se dnes sešly stovky demonstrantů proti vládním opatřením, která souvisejí s koronavirovou pandemií. Policie odhadla, že na místě jsou zhruba dva tisíce lidí. Podle zpravodaje ČTK nemá řada z protestujících roušky a účastníci akce nedodržují předepsané rozestupy. Dav skanduje, aby vláda podala demisi. Demonstraci nazvanou Otevřeme Česko svolala iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES.

Účastníci akce drží české vlajky a transparenty s nápisy "Stop covid tyranii. Zastavme totalitu ve jménu covidu!", "Nejsme ovce", "V pondělí do školy!" či "Stop koronateroru". V úvodu demonstrace vystoupil na pódiu zpěvák Daniel Landa, který přítomné vyzval k nenásilnému protestu. "My jsme síla, my ale nejsme násilí. Jsme mírové shromáždění. Je to velmi důležité," uvedl.

Živé video z demonstrace:

"Policisté již řešili několik podezření na nedodržování vládních nařízení. Svolavatel bude oznámen pro porušení vládních nařízení, protože byl překročen povolený počet účastníků," napsala krátce po oficiálním zahájení akce policie na twitteru.

V projevech řečníků zaznívají výzvy k okamžitému zrušení veškerých vládních opatření a k otevření ekonomiky. "Protiepidemická chaotická opatření této vlády nefungují a nikdy fungovat nebudou. Naopak škodí této republice, nám, vám, celému národu," prohlásil za podnikatele v pohostinství Jiří Janeček.

"Do 23. ledna pojďme otevřít kompletně celou Českou republiku, pojďme žít své vlastní životy a chránit ty, kteří to opravdu potřebují a hlavně chtějí. Pojďme se probudit v normálním světě do 14 dnů!" dodal.

Svolavatel demonstrace a předseda politické strany Svobodní Libor Vondráček ČTK řekl, že cíle demonstrace jsou dva. V dlouhodobém horizontu je to právě "otevření Česka", v krátkodobém pak to, aby vláda začala komunikovat s lidmi, kterých se současná opatření týkají, a vedla s nimi skutečný dialog. Podle něj už nejde jen o podnikatele, ale také například o jejich klienty, o děti ve školách či maturanty.

Organizátoři shromáždění uvádějí, že vláda současnou situaci nezlepšuje, ale zhoršuje. Tvrdí, že se dokážou účinněji chránit sami. Nechtějí nadále respektovat opatření, která podle nich nejenže nefungují, ale zapříčinila "pandemii chudoby, nezaměstnanosti, krachujících firem a nevzdělanosti".

Policie už dříve sdělila, že na akci bude dohlížet dvě stě členů zejména pořádkové služby. Na místě jsou také členové antikonfliktního týmu.