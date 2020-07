Živě: V kině Lucerna má večer premiéru film Havel

Herec Viktor Dvořák na tiskové konferenci v Praze, kde byl 16. července 2020 představen celovečerní film režiséra Slávka Horáka Havel. Snímek přináší příběh prvního českého prezidenta Václava Havla z jeho disidentských let.

Praha - V pražském kině Lucerna má dnes večer slavnostní premiéru film režiséra Slávka Horáka Havel. Jeden z prvním českých filmů, který se do distribuce dostává po koronavirové krizi a nouzovém stavu, se věnuje době před tím, než se dramatik a disident Václav Havel stal posledním československým a prvním českým prezidentem. Titulní roli ve filmu hraje Viktor Dvořák a jeho první ženu Olgu Anna Geislerová. Do kin film přijde 23. července. ČTK bude vysílat živě setkání s tvůrci filmu. Setkání v kavárně Lucerny by mělo začít v 17:00.

Film přináší příběh Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Snímek se soustředí na jeho bouřlivý osobní život, kterému dominuje nejen boj za pravdu, pronásledování a věznění, ale také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor.

Příběh se odehrává v letech 1968 až 1989 a neukazuje Havla jako ikonu, ale jako člověka, který "není úplně pevný v určitých morálních záležitostech" a váhá mezi divadelní kariérou, politikou, manželkou a milenkou. Scenáristé Slávek Horák a Rudolf Suchánek dali velký prostor postavě Olgy Havlové.

Horákův předchozí snímek Domácí péče reprezentoval Českou republiku v roce 2016 na Oscarech. Tam se nakonec nedostal do finálové nominace, ale magazín Variety Horáka díky němu zařadil na svůj seznam 10 Directors to Watch, tedy mezi 10 nejnadějnějších režisérů.