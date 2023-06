ŽIVĚ: V Karlových Varech začíná filmový festival

Karlovy Vary - Stovky lidí čekaly dnes před hotelem Thermal v Karlových Varech na hvězdy letošního 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Na červený koberec začali hosté festivalu přijíždět od 16:00. Ale zatímco do té doby vládlo v Karlových Varech dusno a horko, se zahájením příjezdů k červenému koberci se rozpršelo. Slavnostní zahájení festivalu se koná od 18:00.

U zábran před hotelem Thermal stálo původně několik řad fanoušků, s deštěm se většina z nich rozprchla pod střechy. Na místě zůstali jen ti, kteří si přinesli deštníky nebo pláštěnky. Mají tak lepší šanci vidět hvězdy zblízka. Ostatní se museli spolehnout hlavně na velkoplošnou obrazovku kolem červeného koberce

Hlavní hvězdou letošního ročníku festivalu je australský herec a hudebník Russell Crowe. Oscarem ověnčená je i Alicia Vikanderová, která se představí i v zahajovacím filmu slavnostního večera Královnin gambit.

Devětapadesátiletý Crowe dnes večer vystoupí s kapelou Indoor Garden Party před hotelem Thermal. V sobotu pak Crowe uvede na filmovém festivalu svůj starší, ale oceňovaný film Petera Weira Master & Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus, který uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu.