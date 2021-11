ŽIVĚ: V ČR bude od půlnoci znovu platit nouzový stav, rozhodla vláda

Praha - V Česku bude kvůli epidemii covidu-19 znovu platit nouzový stav. Vláda v demisi ho na dnešním jednání vyhlásila na 30 dní s platností od dnešní půlnoci, sdělil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet se ještě v úterý shodl s hejtmany na tom, že nouzový stav zatím není nutný. Některá plošná opatření proti epidemii, o kterých dnes vláda rovněž jedná, by však bez nouzového stavu nebylo možné vyhlásit. Babiš po jednání vlády uvedl, že nevyhnutelné je povinné očkování některých profesí a věkových skupin. Pravděpodobně od 60 let, diskutovat se bude i o věku nad 50 let.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni 12. března, podruhé loni 5. října. Ve druhém případě po několika prodlouženích platil do 11. dubna. Podle zákona o bezpečnosti ČR musí vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Kabinet může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které značně ohrožuje životy, zdraví či majetek. Vyhlašuje se pro určité území a na dobu určitou, maximálně 30 dní. S případným prodloužením musí souhlasit poslanci. Kabinet už současně s vyhlášením nouzového stavu musí uvést, která práva zakotvená v předpisech či Listině základních práv a svobod se omezují a jaké se ukládají povinnosti.

Vláda v předchozích případech nouzový stav využívala při epidemii především k omezením pohybu lidí, uzavírání obchodů či škol. Využilo ho také ministerstvo vnitra k centrálním nákupům ochranných pomůcek, umožňuje i jednodušší nasazení armády. V posledních dnech se o nouzovém stavu hovořilo například v souvislosti s možným uložením pracovní povinnosti medikům. Dosud úřady o opatřeních rozhodovaly podle pandemického zákona.

Kabinet dnes kvůli negativnímu vývoji epidemie covidu-19 zvažuje například zrušení vánočních trhů či uzavření restaurací, klubů a barů v nočních hodinách. Mohl by také omezit hromadné akce nad 1000 návštěvníků.