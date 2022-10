Hanák: Vláda by měla zajistit energetickou bezpečnosti i velkým firmám

Vývoz i dovoz tvářecích i obráběcích strojů letos v prvním čtvrtletí rostl

Po několika letech, kdy objem dovozu i vývozu obráběcích a tvářecích strojů do a z Česka klesal, se trend obrátil a produkce, dovoz i vývoz ve strojírenství začaly růst. Za letošní první čtvrtletí se vývoz strojů zvýšil o 31 procent, dovoz rostl o 24 procent. Objem vývozu dosáhl 2,3 miliardy korun, dovoz 2,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů zveřejněných Svazem strojírenské technologie. Pozitivní trend ale není tak výrazný jako v jiných zemích, řekl ČTK na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) ředitel svazu Oldřich Paclík.

"Situace se sice mírně lepší, ale byli bychom rádi, kdyby se lepšila více. Obecně v letošním roce očekáváme lepší výsledky než v roce 2021, ale bohužel pokračuje kumulace nepříznivých vlivů, která začala transformací německého průmyslu a obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou. Nyní se přidala válka na Ukrajině a energetická krize. Ta nejvíc dopadne na firmy, které mají například vlastní slévárnu, ve slévárenství je velkým konkurentem Čína a tam jsou energie mnohem levnější," uvedl Paclík.

Ve vývoji oboru budou hrát roli i sankce uvalené po invazi na Ukrajinu na Rusko, které bylo loni druhým nejčastějším cílem vývozu obráběcích a tvářecích strojů z Česka, v letošním prvním čtvrtletí bylo na třetím místě za Německem a Čínou. Největší objem strojírenských produktů tradičně míří do Německa, za rok 2021 dosáhl objem vývozu do této země téměř 2,5 miliardy korun, do Ruska to bylo 1,1 miliardy a do Číny rovná miliarda korun. V letošním prvním čtvrtletí dosáhl objem vývozu do Německa 461 milionů korun, do Číny to bylo 240 milionů a do Ruska 201 milionů korun. Firmy, pro které bylo Rusko významným obchodním partnerem, si nyní budou muset hledat nové zákazníky.

"Celková produkce obráběcích a tvářecích strojů v Česku za rok 2021 dosáhla 9,576 miliardy korun, což je oproti zpřesněné hodnotě za rok 2020 nárůst o téměř deset procent. Export však poklesl o dvě procenta na 9,957 miliardy korun, což je úroveň roku 2006. Česká republika se tak ve světovém srovnání produkce propadla z loňského 17. místa na 19. místo, v exportu jsme se posunuli ze 16. na 18. místo," uvedl Paclík.

Doplnil, že lépe si vedou firmy vyrábějící zboží s vysokou přidanou hodnotou, jako je například příslušenství obráběcích a tvářecích strojů. Produkce v této kategorii vzrostla v roce 2021 o 30 procent na 7,398 miliardy korun.

Svaz strojírenské technologie sdružuje téměř 50 firem. V České republice pokrývají podniky sdružené ve svazu více než 70 procent výroby obráběcích a tvářecích strojů. Mezi členské firmy patří například TOS Varnsdorf, Tajmac-ZPS Zlín, TOS Hulín nebo Žďas.

